Concentración en Castellón contra el recorte de vigilancia en Columbretes
Un grupo de personas se moviliza contra los recortes de personal de vigilancia del espacio natural
Un grupo de personas se ha concentrado este martes ante la sede del PSPV de Castellón para protestar por los recortes de personal en Tragsatec que, consideran, ya afectan gravemente a la conservación de la reserva marina de las Columbretes. Desde CGT alertan que estos recortes impiden controlar la actividad pesquera, recoger datos científicos y garantizar la seguridad del ecosistema, poniendo en riesgo un espacio natural único.
Seguirán las movilizaciones
La organización advierte que el Gobierno —y por tanto el PSOE— continúa sin escuchar las reclamaciones de trabajadoras, científicos y sociedad civil, y que la movilización seguirá mientras no se revierten los recortes.
Presencia de furtivos
Precisamente el PP denunció la semana pasada que este recorte ya está teniendo impacto en el furtivismo. Y es que el secretario general del PP de Castelló, Sergio Toledo, denunció el pasado jueves la presencia de ocho embarcaciones furtivas en las inmediaciones de las Islas Columbretes debido al recorte en la vigilancia en este paraje natural "por parte del gobierno de Pedro Sánchez". Toledo, quien ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha recordado que, debido a esta falta de seguridad, no puede salir un vigilante al mar (tras el recorte, solamente queda una persona que tendría que ir acompañada) y falta vigilancia, lo que ya tiene consecuencias en la presencia de estas barcas que se han detectado pescando sin permiso en la reserva natural en los dos últimos meses, "lo que daña al sector de la pesca castellonense".
Medios tecnológicos
Mientras, el PSOE respondió a estas acusaciones a través de la senadora socialista Eva Redondo, quien remarcó que el Gobierno de España “no las ha abandonado, al contrario, ha reforzado su protección con tecnología de última generación y una reorganización operativa que mejora el control y la vigilancia de este espacio tan frágil y valioso”.
Ayuntamiento, PortCastelló
A nivel institucional, no han cesado las reivindicaciones. Así, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, señaló que “las Islas Columbretes merecen contar con la vigilancia y protección necesaria para preservar este tesoro natural de Castellón. De lo contrario, estaremos poniendo en riesgo una joya natural como nuestras islas por la inacción del Gobierno de España”. Igualmente el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destacó que la importancia de “aunar esfuerzos para que Columbretes tengan el esplendor y la fuerza que merecen y no poner obstáculos ni ningún tipo de limitaciones. “Debemos poner por encima de todo la protección de las Columbretes para el disfrute de todos los castellonenses”, ha aseverado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- El aeropuerto de Castellón suma dos nuevos destinos a partir del verano que viene: estas son las ciudades
- Aviso a 3.200 familias de Castellón: el trámite que deben completar antes del viernes si tienen empleadas del hogar para evitar multas
- La naranja sudafricana sigue invadiendo los supermercados: el sector de Castellón confía en tener vía libre en quince días