Concentración en Castellón contra el recorte de vigilancia en Columbretes

Un grupo de personas se ha concentrado este martes ante la sede del PSPV de Castellón para protestar por los recortes de personal en Tragsatec que, consideran, ya afectan gravemente a la conservación de la reserva marina de las Columbretes. Desde CGT alertan que estos recortes impiden controlar la actividad pesquera, recoger datos científicos y garantizar la seguridad del ecosistema, poniendo en riesgo un espacio natural único.

Seguirán las movilizaciones

La organización advierte que el Gobierno —y por tanto el PSOE— continúa sin escuchar las reclamaciones de trabajadoras, científicos y sociedad civil, y que la movilización seguirá mientras no se revierten los recortes.

Concentración en protesta por los recortes de personal en Columbretes / Toni Losas

Presencia de furtivos

Precisamente el PP denunció la semana pasada que este recorte ya está teniendo impacto en el furtivismo. Y es que el secretario general del PP de Castelló, Sergio Toledo, denunció el pasado jueves la presencia de ocho embarcaciones furtivas en las inmediaciones de las Islas Columbretes debido al recorte en la vigilancia en este paraje natural "por parte del gobierno de Pedro Sánchez". Toledo, quien ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha recordado que, debido a esta falta de seguridad, no puede salir un vigilante al mar (tras el recorte, solamente queda una persona que tendría que ir acompañada) y falta vigilancia, lo que ya tiene consecuencias en la presencia de estas barcas que se han detectado pescando sin permiso en la reserva natural en los dos últimos meses, "lo que daña al sector de la pesca castellonense".

Medios tecnológicos

Mientras, el PSOE respondió a estas acusaciones a través de la senadora socialista Eva Redondo, quien remarcó que el Gobierno de España “no las ha abandonado, al contrario, ha reforzado su protección con tecnología de última generación y una reorganización operativa que mejora el control y la vigilancia de este espacio tan frágil y valioso”.

Ayuntamiento, PortCastelló

A nivel institucional, no han cesado las reivindicaciones. Así, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, señaló que “las Islas Columbretes merecen contar con la vigilancia y protección necesaria para preservar este tesoro natural de Castellón. De lo contrario, estaremos poniendo en riesgo una joya natural como nuestras islas por la inacción del Gobierno de España”. Igualmente el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destacó que la importancia de “aunar esfuerzos para que Columbretes tengan el esplendor y la fuerza que merecen y no poner obstáculos ni ningún tipo de limitaciones. “Debemos poner por encima de todo la protección de las Columbretes para el disfrute de todos los castellonenses”, ha aseverado.