La Diputación de Castellón arrincona a Vox con el 25N: "Es una parafernalia"

La Diputación de Castellón ha dejado solo a Vox este martes en el pleno ordinario al sacar adelante una moción en repulsa a la violencia machista, coincidiendo con la próxima conmemoración del 25 de noviembre.

Partido Popular, PSPV y Compromís han aparcado sus diferencias y han aprobado una moción con el texto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FMVP). Antes, han retirado los distintos grupos sus propios textos, abogando por el consenso. Sin embargo, un año más, el rechazo de la formación de extrema derecha ha impedido que, como ocurría en legislaturas anteriores, se sacara adelante el acuerdo en forma de declaración institucional, figura que requiere de la unanimidad de la corporación provincial.

Los acuerdos

Los acuerdos que sí han recibido el visto bueno incluyen renovar el compromiso firme con los derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ratificar el compromiso alcanzado con el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias o animar a las entidades locales en su implicación en las tareas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia contra las mujeres en todas sus formas y visibilizar los recursos existentes para combatirlas.

Reconocer y promover la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra esta lacra para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las víctimas o continuar trabajando en la redacción y la aprobación del Il Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista son otros de los pactos incluidos en la moción aprobada.

"Guerra de sexos"

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, en su explicación de voto, ha llegado a afirmar que "el año pasado califiqué de parafernalia el movimiento del 25N y sigo pensando lo mismo". El representante de extrema derecha ha acusado al PP de "desaprovechar una fecha que podría ser para combatir la violencia para promover ideologías que dividen y enfrentan a los españoles y crean una guerra de sexos". Ferrer aludió a la "inmigración masiva y descontrolada" e incluso criticó que los populares "sigan colaborando con la administración estatal" y "con el aumento de la violencia".

Un discurso que ha provocado el choque con el resto de grupos. La diputada provincial de Igualdad, Marisa Torlà (PP), ha sostenido que "no estamos hablando de ideología, sino de vidas humanas" y ha recordado que "esta lucha no es patrimonio de nadie, sino que es de toda la sociedad". "Cada 25 de noviembre es un grito colectivo y un recordatorio de que queda mucho por hacer y las instituciones ten"emos la obligación de seguir luchando", ha sentenciado.

"Sigue órdenes de Madrid"

Desde el PSPV, Merche Galí ha planteado que "el portavoz de Vox no es nada original y sigue órdenes que le dan de Madrid, como hacen la mayoría de sus cargos". También ha criticado que Ferrer "iguale a todas las violencias" y ha afirmado que "no podemos permitir estas brechas por las que se cuela este negacionismo que trae Vox y en muchas ocasiones el PP también blanquea".

Más tajante ha sido la diputada de Compromís Maria Fajardo, quien ha dicho sentir "vergüenza, lástima y asco" al escuchar las palabras del representante de Vox. "El 25N nos recuerda que la violencia machista sigue siendo una vulneración sistemática de los derechos humanos del 50% de la población", ha apuntado, aludiendo a la necesidad de recursos para atacar la violencia machista.