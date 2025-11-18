Luz verde de la Diputación de Castellón a los convenios para gestionar los residuos de 59 municipios

El pleno ordinario de noviembre de la Diputación de Castellón ha dado luz verde por unanimidad a la aceptación de la encomienda de gestión a la institución provincial y la aprobación del convenio para la prestación del servicio de gestión de recogida de residuos en 59 municipios.

La institución pretende respaldar a los ayuntamientos, todos ellos de menos de 5.000 habitantes, pertenecientes a la Mancomunidad del Alto Palancia, Alto Mijares y Els Ports-Maestrat a través de la prestación unificada y la coordinación del servicio dada la complejidad en la adaptación a las nuevas exigencias normativas en materia de residuos, de la que deriva también el controvertido basurazo.

Regulación del servicio

En ese sentido, tras la aprobación del reglamento del servicio de gestión de recogida de residuos en municipios de la provincia de Castellón, los correspondientes proyectos de explotación y las solicitudes de la encomienda de gestión del servicio de recogida de residuos en el anterior pleno, la sesión celebrada este martes ha aprobado por unanimidad los convenios que regularán la prestación del servicio de gestión de recogida de residuos por parte de la Diputación de Castellón.

Dicho convenio incluye la regulación de las relaciones entre las adjudicatarias del servicio, las entidades locales adheridas, los usuarios y las usuarias del servicio y la Diputación; así como las prestaciones que incluye el servicio estableciendo al mismo tiempo los derechos y obligaciones que asumen cada una de las partes.

Mediante la encomienda de gestión de cada uno de los tres ámbitos territoriales (Mancomunidad del Alto Palancia, Alto Mijares y Els Ports-Maestrat), se acepta el reglamento y ratifica la voluntad de los municipios adheridos para que la Diputación de Castellón defina, diseñe y obtenga los proyectos de explotación para unas recogidas eficientes y aprovechando las sinergias que aporta la agrupación de municipios.

Licitación conjunta

A su vez, a través del convenio y la aceptación del reglamento se facultará a la Diputación de Castellón a solicitar cualquier subvención relacionada con la recogida y transporte de residuos, europea, estatal, de la comunidad autónoma o provincial, que favorezca la implantación de las nuevas recogidas exigidas por la legislación vigente, reduciendo su coste de implantación.

Además, la Diputación de Castellón podrá proceder a la licitación del servicio de recogida de residuos de forma conjunta con otras entidades locales para poder obtener unos precios más competitivos.

Plan de climatización en centros educativos

El grupo socialista ha criticado, por otra parte, que el PP haya votado en contra y hecho decaer la propuesta del PSPV-PSOE para instar a la Generalitat a impulsar un plan de climatización y confort térmico en los centros educativos públicos de la provincia. Una iniciativa que, según ha explicado la portavoz adjunta socialista, Ruth Sanz, pretendía dar respuesta al aumento de temperaturas extremas que cada vez con más frecuencia convierten las aulas en “auténticos hornos” durante los meses de calor.

Ruth Sanz ha criticado “la falta de sensibilidad y de voluntad política de sumar del PP”, que con su mayoría absoluta “ha impedido que la Diputació traslade una reivindicación de sentido común y que afecta directamente a la salud y al rendimiento académico de miles de niños y niñas”.

Mientras, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha reclamado en una pregunta dirigida al diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, que se adopten de manera inminente las medidas necesarias para "subsanar el error" de la retirada de la placa conmemorativa de las personas represaliadas por el régimen franquista en la prisión de la Mercé de Burriana.