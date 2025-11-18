El olivar de Castellón se aleja de la ruina, pero todavía sufre estragos por el clima

Castellón vuelve a recoger olivas. Las explotaciones agrarias de la provincia dejan atrás el "desastre" del año pasado, donde la cosecha fue prácticamente nula, obligando entonces a cerrar almazaras y dejando a muchos sin aceite, tanto para consumo doméstico como para vender.

Las previsiones para esta campaña resultan más optimistas, aunque todavía los efectos del clima siguen causando estragos en las cosechas, por lo que los resultados serán bastante desiguales dentro del territorio castellonense. "No llegará al 50% de una cosecha normal", prevé el responsable del sector del Aceite de la Unió Llauradora, Enric Simó, quien señala que "irá mejor que el año pasado, aunque eso es fácil".

Mejor calidad

"La oliva es de mejor calidad gracias a las lluvias, mientras que los precios serán justos, no dejando ni pérdidas ni ganancias", ha apuntado Simó, quien ha reiterado la defensa, como vienen haciendo desde la organización, "de precios que nos permitan ganarnos la vida". En este sentido, matiza que el mercado de la oliva resulta "muy volátil" y se ve influido por Andalucía, por lo que habrá que esperar y si al final "los precios acompañan, será un alivio". Con todo, concluye, que la mejoría "ha permitido abrir almazaras, cosa que no ocurrió el año pasado, y tendremos aceite de calidad".

Algo más elevada es la previsión de Ava-Asaja, quien cifra la cosecha entre el 60 y el 80% del potencial productivo. Este indicador tiene el matiz, sin embargo, de que existen zonas que sufrirán mermas importantes. El responsable comarcal del Alto Palancia de la entidad y delegado de Segorbe, José Selma, asegura que “estamos recolectando aceitunas a buen ritmo. En 2024 apenas hubo cosecha y muchas almazaras no abrieron. Este año las lluvias de primavera y otoño han permitido alcanzar una producción mediana”.

Mientras, el delegado de Soneja de Ava-Asaja, José Ignacio Martínez, incluso habla de “una cantidad que supera el 80% del potencial productivo, mientras que solo fallan olivos envejecidos que tendrán la mitad de producción pero que, gracias a la poda, el año que viene trabajarán bien”.

Heladas tardías

Por el contrario, el delegado de Xert, Iván Mular, explica que en términos del Maestrat “no vamos a recoger prácticamente nada. Las aceitunas cuajaron en primavera, aunque de manera irregular, pero en verano empezaron a caer debido a las adversidades climáticas. De cada diez olivos, solo en tres encuentras algo. Tengo parcelas que no voy ni a pasar a recoger”. Asimismo, en Albocàsser se prevé una reducción del 70% debido a la combinación de heladas, sequía y plagas, mientras que en la Vall d’Alba y Cabanes hay mermas de hasta el 100% por heladas tardías.