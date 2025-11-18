Llega el OMODA JAECOO Premiere Day: presentación en primicia de sus nuevos SUV en M Tecnik Castellón
M Tecnik Castellón presenta el OMODA JAECOO Premiere Day, una noche que une tecnología, música y estrenos exclusivos. El JAECOO 5 y el OMODA 5 SHS-H se mostrarán por primera vez en un evento creado para sorprender.
El próximo 19 de noviembre, M Tecnik Castellón abrirá sus puertas para acoger un acontecimiento único en la provincia: el OMODA & JAECOO Premiere Day, una cita diseñada para vivir la automoción desde dentro, con una puesta en escena que combina espectáculo, innovación y las últimas tendencias del sector. De 19 a 22 horas, el concesionario de la Avinguda Castell Vell, 87, se convertirá en el epicentro de la marca, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de una simple presentación de vehículos.
Un evento único que une tecnología, diseño y espectáculo para presentar la nueva era SUV de OMODA y JAECOO.
Pensado para sorprender desde el primer minuto, este evento nace con la intención de marcar un antes y un después en la forma de presentar novedades al mercado. Una celebración que une diseño, tecnología y emoción, donde los asistentes podrán descubrir en exclusiva los dos modelos más esperados del año.
JAECOO 5: el SUV pet-friendly que transforma cada trayecto
El JAECOO 5 llega para romper esquemas. Es el SUV más sorprendente y adaptable del momento, pensado para quienes disfrutan cada viaje con compañía de cuatro patas, pero también para quienes buscan un coche versátil, moderno y divertido.
Entre sus innovaciones destacan:
• Modo Pet, que mantiene la temperatura óptima del habitáculo para el bienestar de las mascotas.
• Asientos antiarañazos y materiales de fácil limpieza, ideales para el día a día.
• Certificación TÜV SÜD que avala su concepto de cabina totalmente “pet-friendly”.
• Y un toque inesperado que encantará a todos: modo karaoke con micrófonos integrados, perfecto para convertir cada viaje en un momento memorable.
Un SUV diseñado para quienes quieren disfrutar del camino, sentir la tecnología y vivir nuevas experiencias en cada recorrido.
OMODA 5 SHS-H: potencia híbrida y diseño del futuro
El OMODA 5 SHS-H representa la nueva era de la marca. Es el primer SUV híbrido de OMODA con etiqueta ECO, una fusión perfecta entre eficiencia, estilo y rendimiento.
Con 224 CV, modos ECO y SPORT, y hasta 1.000 km de autonomía, redefine lo que significa conducir un híbrido. Su estética futurista, con líneas aerodinámicas y luces LED envolventes, anticipa el diseño del mañana. Y en su interior, la filosofía “One Car, Two Vibes” cobra sentido: tecnología intuitiva, ambiente personalizable y materiales premium que se adaptan a cada momento del día.
Un modelo creado para quienes buscan eficiencia sin renunciar a la emoción, con un carácter que brilla tanto en ciudad como en carretera.
Concesionario Oficial OMODA JAECOO M Tecnik Castellón
Avinguda Castell Vell, 87, 12004 Castelló de la Plana, Castelló
Tel. 964291242
Un evento exclusivo lleno de experiencias
Durante el OMODA JAECOO Premiere Day, los asistentes disfrutarán de:
• Welcome drink y cóctel de bienvenida
• DJ en directo
• Concursos, juegos y premios exclusivos
• Sorpresas y dinámicas que harán del evento una experiencia única
Además, OMODA JAECOO España celebrará con el público un logro histórico: 30.000 clientes en menos de dos años. Por ello, M Tecnik Castellón realizará una entrega simbólica a un cliente especial, un momento que promete ser uno de los más destacados de la noche.
Una ocasión única para conocer de cerca la energía, la innovación y el diseño que están transformando el mercado automovilístico en España.
Los asistentes vivirán una experiencia inmersiva con estrenos exclusivos, música en directo y muchas sorpresas
Vive el OMODA JAECOO Premiere Day en M Tecnik Castellón
Si quieres descubrir las últimas novedades de OMODA y JAECOO, este es tu momento. El Premiere Day está pensado para sorprender, emocionar y mostrar en primicia todo lo que la nueva generación de SUV tiene preparado.
