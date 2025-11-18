Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat

Un restaurante de Castellón se ha alzado esta semana con una distinción que lo erige como el mejor proyecto gastronómico de la Comunitat Valenciana en el marco de los premios T de Oro, que distinguen a los proyectos más prometedores y el talento emergente de la gastronomía en España.

Tapas Magazine impulsa estos galardones que, durante sus cuatro años de trayectoria, pretenden apoyar y difundir las carreras de destacados establecimientos desde el inicio, sirviendo en muchos casos como el principio de una trayectoria de reconocimientos.

Un total de 17 restaurantes, uno por comunidad autónoma, han sido distinguidos en esta nueva edición en un acto que ha tenido lugar este lunes en Veta Galería y que ha sido conducido por la presentadora y actriz Marta Flich. La cita ha reunido a referentes de la gastronomía, la cultura, la empresa y sociedad, así como nombres reconocidos del ámbito digital como Lucía Pombo, Madame de Rosa, Susana Molina, Lara Tronti, Javier Gallardo, Lucho RK, L’haine, Iban García o Luc Loren, entre otros.

"Romper las reglas" en el centro de la capital de la Plana

Con un local en el centro de Castelló que arriesga con la cocina creativa, teniendo presente siempre su orígen como pastelero, Cristian Granero, que encabeza el restaurante Anhelo, se ha merecido el reconocimiento del mejor proyecto de toda la Comunitat Valenciana.

El cocinero joven, como destacan los impulsores del galardón, "apuesta por romper las reglas". "Sus platos siguen muchos rumbos y lo hacen en un comedor pequeño cuyo tamaño no afecta a las diferentes elaboraciones gastronómicas", valoran, considerando que ofrece un menú degustación "muy correcto" y que "las recetas que lo componen son preparadas con productos de la zona y son servidas de manera impecable en el mejor ambiente".