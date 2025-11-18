Un invent barat i sostenible 'made in Castellón' per extraure el residu de gasolina del cotxes
Tres alumnes de l’IES Politècnic de Castelló guanyen a Albània el Youth Start European Entrepreneurship Award davant de projectes de 15 païssos, amb un invent senzill, barat i sostenible per al sector de l’automoció
S’anomena Gastap. I és un extractor de residus de combustible de vehicles fora d’ús, un succionador que atrapa les darreres gotes de gasolina o gasoil dels dipòsits que és sostenible per als desguasses i té cura del medi ambient.
L’han ideat tres alumnes del cicle d’Automoció de l'IES Politècnic de Castelló, Amine Ikene, Vicent Montañés i Mario Tena, tutoritzats per la professora Raquel Franch, i, amb ell, acaben de ser guardonats a Shköder (Albània) amb el Youth Start European Entrepreneurship Award, el premi europeu a la jove empreneduria, en una competició anual on s’han medit amb invents d’estudiants com ells de 15 països que ja venen de ser campions estatals.
Entre més de 2.000 projectes
Ells ho van aconseguir entre més de 2.000 projectes de tota Espanya en una iniciativa d’Educaixa, The Challenge, on van arrasar juntament amb l’Escola Treball de Barcelona i l’IES Badajoz. Tots tres van viatjar a Albània, i allà, el jurat va determinar que Gastap era una idea de premi «per la seua contribució al desenvolupament sostenible de la nostra societat, amb el focus específic en l’impacte climàtic i mediambiental».
«Cada país, en una competició tipus Eurovisión que cada any es desenvolupa en un lloc d’Europa, cada país porta el millor, i aquest any va ser Castelló, i l’IESPolitècnic, un centre públic i d’FP, en mig de molt batxillers i centres concertats o privats». «Un orgull», explica la tutora, professora d'Empresa i Iniciativa Emprenedora dins de Formació i Orientació Laboral al centre.
Què es ‘Gastap’?
Però, què és Gastap? «És un tornavís pneumàtic i un embut que, connectats, trauen el poso de la gasolina, una feina que no tots els desguasses poden fer per falta de maquinària, normalment ferramentes molt grans, d’última generació i cares, i que tenen ací una solució neta, barata, fàcil d’usar i sostenible per a no contaminar», assenyalen els alumnes que, expliquen, a més, que «aquest residu es pot reciclar i donar-li altres usos».
«L’alumnat ho ha fet molt bé, no només per tenir aquesta idea brillant que dona solucions a un sector molt professionalitzat i on no tot són grans tallers amb mitjans, sinó que, a més han sabut vendre el producte en el mercat prototípic de la fira, defensant-ho davant del jurat en anglés», explica Franch.
Milers de cotxes en la dana
I, en rerefons, la dana que va assolar l’àrea metropolitana de València ara fa un any, que va deixar milers de vehicles en tallers de desballestament de tota la Comunitat. «Si a España, cada any hi ha 1,2 milions de vehicles en desguasses, la dana va deixar un 25% d’eixe total en un sol dia», aproxima la tutora de l’equip.
«Gastap combina l’eficiència, seguretat i facilitat d’ús per posar fi a un problema comú en els desguaces de vehicles», assenyala. I postil·la que «és una solució senzilla però innovadora, que demostra que els nostres estudiants no només aprenen un ofici que els permet una professionalització, sinó que treballen per emprendre, per tirar endavant un projecte propi en què creuen... i acaben de finalitzar un grau mitjà», diu Franch. «Són tres alumnes que ara estan en el cicle superior i que han demostrat tenir cap, focus i ganes de treballar aquest Gastap».
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- El aeropuerto de Castellón suma dos nuevos destinos a partir del verano que viene: estas son las ciudades