Una biotecnòloga de l’UJI, entre les investigadores més citades del món
L'investigadora Sara Izquierdo, del Grup de Recerca d'Ecofisiologia i Biotecnologia, continua com una de les investigadores més citades en ciències animals i vegetals, segons el Highly Cited Researchers
L’última edició del rànquing Highly Cited Researchers, elaborat anualment per la companyia nord-americana Clarivate, ha posicionat de nou en la llista de personal investigador altament citat mundialment en l’àmbit de les ciències animals i vegetals la investigadora Sara Izquierdo Zandalinas, del Departament de Biología, Bioquímica i Ciències Naturals de la Universitat Jaume I de Castelló.
Sara Izquierdo Zandalinas és personal del Programa Ramón y Cajal a l’UJI i ha investigat en les universitats de North Texas i Missouri, als Estats Units. És membre del Grup de Recerca d'Ecofisiologia i Biotecnologia i ha estat reconeguda amb el Premi Francisco Sabater de la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal (2019), el premi Young Scientist de la Federació de Societats Europees de Biologia Vegetal (2021) i el premi Santiago Grisolía (GVA, 2022).
El seu camp de recerca està focalitzat en l'estudi de les respostes fisiològiques, bioquímiques i moleculars de les plantes quan s’exposen a estressos abiòtics combinats. En un dels seus últims projectes, el Grup d’Ecofisiologia i Biotecnologia, dirigit per ella, ha analitzat, en col·laboració amb José Luis Rambla Nebot, com influeixen múltiples combinacions d’estrès abiòtic en les plantes de tomata, amb la finalitat de trobar respostes que milloren la seua aclimatació i supervivència davant el canvi climàtic.
Estudis pioners sobre la tomata
A partir dels resultats obtinguts i publicats fins ara, els efectes de combinar diferents tipus d'estrès són extensos. Afecten el procés de fotosíntesi, el creixement i també l'acumulació de prolina, un aminoàcid, que, tot i ser beneficiós per a resistir l'estrès, podria tenir un efecte advers durant l'estrès multifactorial. També s'han obtingut evidències interessants pel que fa al paper d'una poliamina específica (espermina) en la tolerància de les plantes a un determinat estrès combinat (salinitat i herbicida paraquat).
Una altra conclusió a què han arribat durant la investigació és que l'hormona àcid jasmònic seria clau per a l'aclimatació de la tomata en condicions combinades d'alta lluminositat, salinitat i presència de paraquat i han identificat més de 190 gens que responen d'una manera comuna i altres que s'activen només en condicions extremes que, al comparar-les amb altres espècies, hi ha coincidències que apunten a un mecanisme universal d’adaptació.
Aquestes troballes aporten noves claus per a desenvolupar cultius més resistents a les condicions extremes imposades pel canvi climàtic.
Highly Cited Researchers 2025
94 científics i científiques vinculats a centres i institucions d’investigació espanyols han estat acreditats amb la distinció d’Investigador Altament Citat per Clarivate a partir d’un estudi de bibliometria realitzat per l’Institut d’Informació Científica a Londres. La investigadora castellonenca és una dels set de la Comunitat Valenciana i dels sis del seu àmbit d’estudi. La llista completa (Highly Cited Researchers) de 2025 i el resum executiu es poden trobar ací.
Una llista amb científics de tot el món
La llista és un reconeixement anual que destaca científics i científiques influents de tot el món, que han realitzat contribucions àmplies i significatives en els seus camps. Enguany, s'han atorgat 7.131 reconeixements a 6.868 persones, que pertanyen a camps científics d'institucions en 60 països i regions. El nombre total de reconeixements supera el nombre de persones perquè algunes van ser destacades en més d'un camp de recerca dels Essential Science Indicators (ESI).
El procés de selecció implica una rigorosa avaluació de dades extretes de Highly Cited Papers, publicades en revistes de confiança de ciències i ciències socials indexades en Science Citation Index Expanded i Social Sciences Citation Index, gestionats per Clarivate, durant un període d'onze anys (2014-2024). Ara inclou filtres millorats per a abordar fenòmens com la hiperautoria, l'autocitació excessiva o patrons de cites anòmals, entre altres.
