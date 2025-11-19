Avalancha de envíos en Castellón: hasta 43.500 entregas al día en Black Friday y Navidad

Con el Black Friday acechando y la Navidad a la vuelta de la esquina, las compras a través del comercio on line comienzan a multiplicarse y, con ello, los envíos que el sector logístico debe gestionar en la provincia de Castellón.

El auge de las compras por canales digitales crece al mismo ritmo que lo hace la actividad de las compañías de distribución y reparto, que se adentran ya en la temporada con más trabajo de todo el año. Así lo constatan los números que traslada UNO, la organización empresarial de logística y transporte de España, que prevé picos máximos de hasta 43.500 entregas al día en el territorio castellonense durante las campañas del Black Friday y de Navidad, según indican a este diario.

«Se prevé que el sector logístico gestione en Castellón un total de casi 1.000.000 de envíos», detalla Francisco Aranda, el presidente de la patronal de la que forman parte gigantes como Seur, DHL, MRW, Correos Express o Amazon.

«Una campaña exigente»

El máximo representante de las firmas logísticas considera que «estamos ante una campaña especialmente exigente, que vuelve a poner a prueba la fortaleza, flexibilidad y capacidad de adaptación del sector».

Aranda explica que «a pesar de operar en un contexto económico marcado por una cierta moderación del consumo, el aumento de costes y la incertidumbre geopolítica, la logística mantiene una dinámica de crecimiento sostenido gracias a la profesionalización del capital humano, la automatización de almacenes, y el uso intensivo de tecnologías de analítica avanzada e inteligencia artificial».

Y es que, cabe apuntar, que más de la mitad de los castellonenses de entre 16 y 74 años, en concreto el 56,3%, realizan compras por internet de una forma habitual, como muestra la última encuesta del Institut Valencià d’Estadística. Una cifra que se ha duplicado en la última década y que se prevé que siga creciendo.