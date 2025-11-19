¿Eres de Castellón y estás fuera? Te descubrimos dónde tienes al castellonense más próximo

La conexión con la tierra se refuerza cuando uno vive lejos, y los castellonenses que han hecho las maletas para estudiar, trabajar o empezar una nueva vida lo saben bien. Esa realidad queda ahora reflejada en un nuevo mapa interactivo impulsado por Mediterráneo, que permite visualizar dónde están algunos de los castellonenses repartidos por el mundo y descubrir el enorme talento que la provincia exporta.

Desde Australia hasta Chile, pasando por Polonia, MéxicoNueva ZelandaFranciaDinamarca o República Dominicana, el mapa reúne historias tan diversas como las de Núria en Brisbane, Sonia en el Caribe, Alba en París, Karen en Aberdeen, Alejandra en Adelaida, Arantxa en Ginebra, Enrique Javier en Puebla, Olimpia en Venezuela, Belén en Christchurch, Alejandro en Cracovia, Cristina en Santiago o Estela en Austin. Relatos de vida que muestran cómo los castellonenses dejan huella en cualquier rincón del planeta.

El mapa permite ubicarse, compartir experiencias, explicar cómo es la vida lejos de la provincia y facilitar el contacto entre castellonenses de todo el mundo. Su objetivo es sencillo: crear una red global que conecte a quienes llevan el orgullo de la ‘terreta’ y sus raíces allá donde van, igual que ya ocurre en otras comunidades que se organizan en la diáspora.

Desde Mediterráneo queremos seguir ampliando esta gran red humana de castellonenses por el mundo. Si vives en el extranjero —de forma temporal o permanente— o conoces a alguien que tenga una historia interesante que contar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo en rfabian@epmediterraneo.com , o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.