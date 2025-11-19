La Diputación y Facsa refuerzan a Castellón para hacer frente a los desafíos hídricos

La Diputación de Castellón reafirma su compromiso con la gobernanza hídrica con la segunda sesión del I Ciclo Formativo para Dirigentes del Agua, desarrollado junto a Facsa, para fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de los 135 municipios castellonenses ante los desafíos hídricos actuales y futuros.

El Salón de Recepciones del Palacio Provincial ha acogido este miércoles la segunda sesión de esta iniciativa pionera en España, coincidiendo con el Día Mundial del Saneamiento, una fecha que subraya la importancia de contar con infraestructuras seguras, resilientes y adaptadas al impacto creciente del cambio climático.

Escenario cada vez más complejo

El diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha inaugurado la jornada y ha destacado la relevancia de estas formaciones para dotar a los municipios de herramientas que les permitan afrontar con garantías los retos derivados de un escenario hídrico cada vez más complejo. "Desde la institución provincial, junto a Facsa, implicamos a los cargos públicos y profesionales que tienen responsabilidades para llevar a cabo una gestión eficiente y responsable de un recurso tan vital como es el agua", ha expresado el diputado provincial.

Bajo el título Planificación provincial del agua. Eficiencia, digitalización y renovación de infraestructuras, esta segunda sesión ha ofrecido una mirada práctica y estratégica sobre el estado actual de los recursos hídricos en la provincia y los pasos necesarios para mejorar su gestión. La primera intervención ha corrido a cargo de Ignacio Sangüesa, exjefe de Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Castellón, quien ha analizado la situación hídrica provincial, los principales desafíos estructurales y las necesidades de planificación para los próximos años.

Capacidad de respuesta

A continuación, el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de València Enrique Cabrera ha profundizado en el papel decisivo de la eficiencia como elemento clave para garantizar la fiabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos ante fenómenos cada vez más extremos. Su intervención ha permitido comprender cómo la optimización de los recursos, la digitalización y la renovación de infraestructuras abren la puerta a modelos de gestión más robustos, anticipativos y adaptados al nuevo contexto climático.

Este I Ciclo Formativo continuará con una tercera formación en los próximos meses. La iniciativa concluirá con la elaboración de un documento de síntesis que recogerá las principales conclusiones y propuestas, y que servirá como hoja de ruta provincial.