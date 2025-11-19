Enfermería organiza un taller de defensa personal en Castellón ante la proliferación de agresiones a personal sanitario
La formación brindará a los profesionales herramientas de autoprotección ante la proliferación de comportamientos violentos
El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha organizado un taller gratuito de defensa personal para sus colegiados y colegiadas ante la proliferación de agresiones a personal sanitario. Esta formación práctica será impartida por agentes de la Guardia Civil. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, el taller se desarrollará en las instalaciones deportivas Chencho durante el 24 y 25 de noviembre.
Autoprotección
La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, explica que la iniciativa «está teniendo una buena aceptación por parte del personal de enfermería. Esto evidencia que existe una preocupación en el colectivo enfermero ante la proliferación de comportamientos violentos en sus lugares de trabajo. Esta formación ofrecerá a las enfermeras y enfermeros una serie de herramientas de autoprotección por si se ven afectadas/os por un episodio de este tipo».
«La iniciativa está teniendo buena aceptación, lo que evidencia que existe una preocupación»
La punta del iceberg
Durante los últimos cinco años, el Colegio ha tenido constancia de 17 agresiones a personal de enfermería, 3 de ellas en 2025. La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, señala que «estas cifras no reflejan del todo la realidad, pues no todas las enfermeras que son víctimas de estas acciones denuncian los hechos. También hay que tener en cuenta que no en todos los casos se informa a la entidad colegial».
"No todas las enfermeras que son víctimas de estas acciones denuncian los hechos"
Agresiones verbales, las más frecuentes
«Sin embargo, es innegable que las agresiones a personal sanitario suceden de forma recurrente, especialmente las de tipo verbal. En estas situaciones tensas, es fácil que el agresor pase de insultar y amenazar a convertirse en un riesgo para la integridad física de la enfermera o enfermero. En estos momentos de indefensión, contar con unos conocimientos básicos de defensa personal puede marcar la diferencia», añade Almodóvar.
El 51% de enfermeras y fisioterapeutas ha sufrido chistes sexistas
El sindicato de Enfermería SATSE dio a conocer este martes una encuesta que refleja que el 51% de enfermeras y fisioterapeutas de la Comunitat afirma haber sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos; el 28% una invasión deliberada de su espacio personal y se han sentido menospreciadas, y el 24% un contacto físico no solicitado ni deseado. Estos datos fueron dados a conocer dentro de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema Sí que pasa… Es acoso, que ha puesto en marcha el sindicato en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer . «Las profesiones dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas, lo cual se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos ‘al servicio’ de otras personas», apunta el sindicato, que reclama una cultura de tolerancia cero al acoso. La encuesta ha sido realizada entre 601 enfermeras y fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana, el 9% de la provincia de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- El aeropuerto de Castellón suma dos nuevos destinos a partir del verano que viene: estas son las ciudades
- Aviso a 3.200 familias de Castellón: el trámite que deben completar antes del viernes si tienen empleadas del hogar para evitar multas
- La naranja sudafricana sigue invadiendo los supermercados: el sector de Castellón confía en tener vía libre en quince días