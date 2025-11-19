Enfermería organiza un taller de defensa personal en Castellón ante la proliferación de agresiones a personal sanitario

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha organizado un taller gratuito de defensa personal para sus colegiados y colegiadas ante la proliferación de agresiones a personal sanitario. Esta formación práctica será impartida por agentes de la Guardia Civil. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, el taller se desarrollará en las instalaciones deportivas Chencho durante el 24 y 25 de noviembre.

Autoprotección

La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, explica que la iniciativa «está teniendo una buena aceptación por parte del personal de enfermería. Esto evidencia que existe una preocupación en el colectivo enfermero ante la proliferación de comportamientos violentos en sus lugares de trabajo. Esta formación ofrecerá a las enfermeras y enfermeros una serie de herramientas de autoprotección por si se ven afectadas/os por un episodio de este tipo».

La punta del iceberg

Durante los últimos cinco años, el Colegio ha tenido constancia de 17 agresiones a personal de enfermería, 3 de ellas en 2025. La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, señala que «estas cifras no reflejan del todo la realidad, pues no todas las enfermeras que son víctimas de estas acciones denuncian los hechos. También hay que tener en cuenta que no en todos los casos se informa a la entidad colegial».

Agresiones verbales, las más frecuentes

Anuncio del taller de defensa personal / COLEGIO DE ENFERMEROS Y DE ENFERMERAS DE CASTELLÓN

«Sin embargo, es innegable que las agresiones a personal sanitario suceden de forma recurrente, especialmente las de tipo verbal. En estas situaciones tensas, es fácil que el agresor pase de insultar y amenazar a convertirse en un riesgo para la integridad física de la enfermera o enfermero. En estos momentos de indefensión, contar con unos conocimientos básicos de defensa personal puede marcar la diferencia», añade Almodóvar.