Loterías prevé un gasto de 80,95€ por persona en Castellón en el Gordo de Navidad

A poco más de un mes para que los niños de San Ildefonso canten el Gordo, las administraciones de lotería de Castellón viven ya su temporada alta. El interés por el Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a crecer en la provincia y así lo reflejan los datos y, sobre todo, el pulso diario a pie de ventanilla.

Loterías y Apuestas del Estado ha consignado este año 80,95 euros de gasto por persona en Castellón, lo que supone un total de 49,854 millones de euros repartidos en 249.273 billetes. La cifra supera claramente las ventas del año pasado, cuando se invirtieron 78,62 € por persona y las ventas alcanzaron los 47,48 millones. El alza roza así el 6% respecto a 2023.

Repeticiones más repetidas

En la administración nº 6 de la avenida del Rey en Jaume de Castelló -popularmente conocida como La Afortunada- reconocen que «hay muchísima gente porque vendimos el Gordo hace un par de años, y las ventas van muy bien», explican. Las peticiones más repetidas vuelven a ser las terminaciones clásicas: «El 7, el 5 y, sobre todo, fechas de nacimiento. El 25 está casi agotado, aunque aquí aún queda algo», indican.

La administración de lotería de la avenida del Rey don Jaime de Castellón / Toni Losas

Internet, aliado

La venta on line también forma parte del día a día. «Tenemos venta por internet y llamadas de gente que busca un número que solo tenemos nosotros. Hacemos envíos todas las semanas a Galicia, Andalucía, Barcelona…», detallan desde La Afortunada, donde lo digital convive con el goteo constante de compradores en mostrador.

La tendencia se repite en otra administración emblemática de la capital, El Lotero de las Gafas, en la calle Ruiz Zorrilla. «Está viniendo mucha gente, más que otros años», confirman. Aseguran que la afluencia se disparó tras el lanzamiento del anuncio del Gordo y que siguen triunfando las terminaciones más tradicionales: «El 13, 14 o el 25 salen muchísimo». También las redes sociales se han convertido en un aliado para atraer a compradores de dentro y fuera de la provincia.

En Vila-real, Pascual Bort, responsable de La Bona Sort, resume la campaña con una frase: «Desde septiembre las ventas se van incrementando y ahora, en la recta final, se multiplican por diez». A los clientes habituales se suman asociaciones, empresas, peñas y particulares que hacen participaciones y particulares. Entre los más solicitados, señala los acabados en «13, 69 o 17, por Sant Pasqual y fechas especiales del año en curso, como bodas o nacimientos». «La previsión es ir aumentando las ventas sobre el año anterior; el ritmo es bastante bueno», señala. Las ventas físicas se suman a las de internet, que cadavez va a más, procedentes de otras provincias u otros países como Francia, Alemania, Portugal...», indica, mostrando la ilusión de que «este año podamos dar el Gordo».

El Sorteo

El Sorteo repartirá 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. El más codiciado, el Gordo, de 4.000.000 de euros a la serie. Hay que recordar que el precio del billete es de 200 euros, que a su vez, se divide en décimos de 20 euros. El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. El año pasado el Gordo esquivó la provincia, pero se llevó un buen aguinaldo.

Castellón, a por el Gordo

El 22 de diciembre, Castellón jugará fuerte: el gasto provincial supera de nuevo la media nacional (76,08 €) y se acerca al entusiasmo del conjunto de la Comunitat (85,17 €). Mientras tanto, la ilusión se reparte décimo a décimo.