Más mujeres emprenden en Castellón, pero la brecha persiste: solo lideran 4 de cada 10 negocios

Las mujeres son más de la mitad de la población de la provincia de Castellón, si bien existen ámbitos en los que aún resulta evidente la brecha de género. El tejido empresarial y profesional todavía constituye una buena muestra de ello, pues aunque cada vez son más las mujeres que dan el paso de emprender, todavía son una minoría.

Avanzar hacia esta igualdad resulta uno de los principales motivos de la conmemoración del Día de la Mujer Emprendedora, que ha tenido lugar este miércoles. Los datos de la Seguridad Social permiten realizar una radiografía de la situación.

Un 7% más

Ellas, en estos momentos, son las que experimentan un mayor repunte en cuanto a las personas que se lanzan a encabezar un proyecto empresarial o profesional en Castellón. En la última década, las féminas inscritas al régimen de autónomos en la provincia crecen un 7,76% hasta alcanzar a cierre de octubre las 15.971.

Mientras, los hombres autónomos aumentan en los últimos diez años un 5,97% y suman un total de 25.520. Esto implica que las mujeres sean cuatro de cada diez, quedando en minoría frente a los seis de cada diez que son ellos.

Ocupar espacios estratégicos

«En el ámbito directivo y empresarial estamos viendo más mujeres activando proyectos, liderando nuevas líneas de negocio y ocupando espacios estratégicos», valora la presidenta de Networking Directivas Castellón (NDCS), Mari Carmen Miralles, quien cree que la provincia, en la actualidad, «vive un momento de impulso: más profesionales con recorrido que deciden emprender y más talento sénior transformando su experiencia en propuestas de valor».

Miralles, con todo, constata que aún hay barreras, que a su parecer «suelen estar en el acceso a determinadas redes profesionales, en la falta de acompañamiento experto en los primeros movimientos estratégicos y en la poca visibilidad de referentes locales».