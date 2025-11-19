Plaga de jabalí en Castellón: cómo actuar para evitar chocar con un cerdo salvaje

El lunes por la noche una mujer sufrió un accidente en la Ap-7 tras sufrir un accidente con un jabalí a su paso por Alcalà de Xivert. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas personales, pero el vehículo ardió y los bomberos del Consorcio Provincial tuvieron que intervenir para sofocarlo.

Es una situación en la que no le gustaría verse implicado ningún conductor, pero que cada vez resulta más probable, puesto que en la provincia de Castellón se estima que hay 42.700 ejemplares de cerdo salvaje, el equivalente al número de habitantes censados en cuatro comarcas.

Para evitar sufrir un accidente con un jabalí o bien minimizar sus consecuencias, la Policía Local de Alcalà de Xivert - Alcossebre ha compartido en sus redes una serie de consejos.

Consejos

Recuerda que los jabalís son más activos entre el ocaso y el alba. Por tanto, cuidado con los jabalís entre el anochecer y el amanecer. Si conduces de noche, mantén una velocidad ligeramente reducida. Utiliza el alumbrado de largo alcance, siempre vigilando de no deslumbrar a los vehículos frente a ti Refuerza la precaución en los cambios de rasante y curvas donde la visibilidad queda reducida.

Tramos de especial incidencia

La provincia tiene ocho tramos de especial frecuencia de incidentes viales con animales, señalizados con triángulos verticales y localizados en la N-340 (5), N-238, N-232 y A-23, aunque muchos siniestros se producen en vías secundarias, que no están incluidos en este plan. El vallado cinegético es una de las soluciones más extendidas para evitar el acceso de fauna silvestre, junto a los pasos y túneles. Aunque existen otros como barreras de olor o disuasores visuales.

Accidentes con víctimas

Entre el 1 de enero y el 18 noviembre de 2025 se han producido en las vías interurbanas de la provincia de Castellón 5 siniestros viales con jabalís implicados con víctimas. En ellos hubo 1 herido hospitalizado ( hospitalización de más de 24 horas), 5 heridos no hospitalizados (hospitalización de menos de 24 horas); siendo 4 siniestros acaecidos en vía convencional y uno en autovía/autopista.

El año pasado, en el mismo periodo se produjeron 7 siniestros viales con jabalí implicado con víctimas, de las cuales resultaron 1 fallecido, 10 heridos no hospitalizados (hospitalización de menos de 24 horas); siendo 6 siniestros acaecidos en vía convencional y uno en autovía/autopista, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico.