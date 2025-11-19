PortCastelló se erige como uno de los puertos más baratos en contenedores del Mediterráneo

PortCastelló se posiciona como uno de los puertos con menor coste para el tráfico de contenedores de todo el arco mediterráneo, siendo aproximadamente un 15% más económico que puertos cercanos, a lo que se suma una bonificación del 40%.

Así lo ha destacado este miércoles la Autoridad Portuaria de Castellón tras dar un paso decisivo para reforzar su competitividad con la firma de un acuerdo entre la estiba y las terminales que operan en el recinto portuario con el fin de ajustar de manera sustancial los costes de la operativa, mejorar la productividad y, por lo tanto, atraer nuevos tráficos.

“Este pacto era imprescindible para seguir avanzando. Su impacto será directo y positivo para el tejido económico de la provincia, especialmente para el sector cerámico, que podrá reducir sus costes logísticos por encima del 25%”, ha valorado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

Atraer nuevas líneas

La reducción de costes y el incremento de productividad, según Ibáñez, generarán “las condiciones óptimas para atraer nuevas líneas de contenedores y consolidar a PortCastelló como un puerto de referencia en exportación”.

El acuerdo se suma al proceso de reordenación de espacios y terminales que está ejecutando la Autoridad Portuaria, dos hitos que el presidente define como “pasos históricos que dotan de un gran potencial futuro al puerto”.

“Castellón ofrece hoy un puerto sin congestión, operativo, competitivo y con un modelo tarifario muy favorable. Estamos colocando las bases para que PortCastelló se convierta en un polo de atracción para tráficos de contenedor, especialmente para la exportación cerámica”, ha concluido Ibáñez.

Aval del comité de empresa

El comité de empresa del Centro Portuario de Empleo de Castellón ha avalado el acuerdo porque “consolida un marco de estabilidad, que permite avanzar hacia un modelo organizativo más eficiente y sostenible”. “El acuerdo incorpora medidas para optimizar las jornadas, mejorar la coordinación entre turnos y permitir mayor flexibilidad en tareas complementarias cuando la carga de trabajo lo permita, favoreciendo una gestión más ágil y adaptada a las necesidades reales del puerto”, apuntan.

Por su parte, Noatum Ports Castellón Terminal ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado “porque garantiza la estabilidad del Centro Portuario de Empleo". "Este paso refuerza la competitividad del puerto y crea un entorno más flexible y eficiente, clave para captar nuevos tráficos y ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes”, ha añadido, incidiendo en que “estamos convencidos de que esta colaboración contribuirá a consolidar PortCastelló como un puerto dinámico y atractivo para la industria logística y marítima".

Terminal Marítima del Grao, por último, ha señalado que se ha logrado alcanzar un acuerdo “con vocación y clara intención de contribuir en la captación de nuevos tráficos”. “Con las medidas adoptadas y que se están implementando se producirá un ahorro notable sobre el coste de estiba, además de garantizarse un aumento de la competitividad y productividad de las operativas portuarias”, ha remarcado, concluyendo que “por la parte empresarial se garantiza la estabilidad laboral, así como la profesionalización y profesionalidad de los trabajadores portuarios”.