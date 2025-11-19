El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón

Tras semanas de temperaturas suaves, la provincia de Castellón se enfrenta este miércoles a un repentino descenso térmico que está marcando el inicio de un episodio más propio del invierno, y que tendrá continuidad los próximos días. Lo que hasta hace poco parecía un otoño benigno y templado cambia de tono y exige ya abrigos, cielos despejados al amanecer y un ambiente de transición más frío. De momento, las mínimas han llegado a los -5,9 grados.

Según la previsión de AEMET, durante los próximos días se mantendrán noches y madrugadas frías, con mínimas que podrían seguir rondando los valores bajos en la zona interior, mientras que en las horas centrales del día las temperaturas máximas irán poco a poco recuperando algo de terreno pero sin romper el ambiente invernal. Por ejemplo, en la capital provincial se esperan hoy máximas que alcanzarán los 16-17 °C, y para el jueves la mínima podrá caer a los 7-8 °C.

Mínimas en Castellón

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se han registrado mínimas que recuerdan a meses más avanzados de la estación. En Morella se ha llegado a registrar un valor de –5,9 °C; en Vilafranca, en La Pobla del Bellestar, los termómetros han bajado hasta –5,2 °C; y en Ares, a los -3,9.

Temperaturas mínimas registradas el miércoles en Castellón. / Avamet

Las claves de este cambio están en una estabilidad atmosférica que permite un enfriamiento nocturno más acusado, sobre todo en el interior montañoso de la provincia, combinado con cielos despejados que favorecen la pérdida de calor por la noche. El hecho de que hasta ahora hubiera predominado un ambiente más templado hace que este golpe de frío se perciba con especial intensidad entre la población.

Posibles heladas

Se recomienda a los habitantes y visitantes que extremen la precaución ante posibles heladas, sobre todo en zonas elevadas o en carreteras de montaña, donde el pavimento puede quedar resbaladizo. Es buen momento también para ajustar la climatización doméstica, proteger tuberías que puedan sufrir congelaciones y considerar abrigo adicional al aire libre.

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días: