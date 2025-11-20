50 años del 20N: Así despidió Castellón a Franco

Cincuenta años sin el dictador. Francisco Franco Bahamonde, jede del Estado español y Generalísimo de los ejércitos, fallecía a los 82 años de edad en Madrid hoy hace ya medio siglo, el 20 de noviembre de 1975.

Un día en el que los periódicos de la Prensa y Radio del Movimiento titularon con un «Franco ha muerto» desde Castellón a Sevilla, tras un mes de noticias adversas sobre su salud, tras ser ingresado en la residencia de La Paz -donde finalmente moriría- el 8 de octubre de ese mismo año.

Día a día, Mediterráneo fue pasando el parte médico, firmado por sus doctores de cabecera. Días antes, en el Día del Caudillo, «más de un millón de personas aclamaron y reiteraron su apoyo y adhesión a Franco», según la edición del 2 de octubre.

En Castellón, «hubo misa en la concatedral y recepción en el Gobierno Civil»; y ese fin de semana se estrenó la ópera Vinatea de Matilde Salvador en el Teatro Principal, Mercedes Salisachs ganaba el premio Planeta y empezaba el cambio horario en España «para aprovechar la luz del sol en las oficinas».

Día a día, la enfermedad del caudillo se iba agravando y el periódico, que dirigía entonces Carlos Briones desde las oficinas de la avenida Cernuda y Velasco, era el medio de información de Castellón en tiempos del No-Do y la televisión en blanco y negro.

«Crisis cardiaca», «retroceso en la enfermedad coronaria»,«nuevo episodio de insuficiencia coronaria» y «situación estacionaria dentro de la gravedad» coparon titulares y titulares, mientras los obispos de Segorbe-Castellón y Tortosa pedían una oración por el caudillo. Hasta que, un mes antes de su fallecimiento, reapareció junto a su esposa, Carmen Polo, en El Pardo, donde celebraron sus bodas de oro. No obstante, la noticia de su recuperación fue efímera, ya que al día siguiente, 29 de octubre, a las 4.00 de la madrugada, su estado es «extremadamente grave», según las páginas del diario de Castellón.

El Príncipe Juan Carlos se prepara ya para ser nombrado, el 31 de octubre, jefe del Estado, con una multitud aglomerada en las inmediaciones de El Pardo. Su primera visita oficial, a Al Aaiun, donde se estaban manteniendo las conversaciones bilaterales con Marruecos, y desde donde seguían las noticias de «Franco, grave;muy grave; gravísimo». Era ya el 15 de noviembre, y España se preparaba para el duelo al dictador, tras 37 años de régimen.

«Sólo queda rezar»

Ese 20 de noviembre, Mediterráneo tituló «Solo queda rezar» en una primera edición que, horas más tarde daría ya la noticia:«Franco ha muerto». Un deceso a las 4.40 horas que se contó de mañana. Fue el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, el que, compungido en RTVE lo dijo alto y claro. «Españoles, Franco ha muerto». Fue el mismo día en que se celebraba, como cada año, frente al monumento a los caídos del parque Ribalta el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, con turnos de guardia con afiliados al Movimiento.

Fue una segunda edición, seguida de una tercera, que se agotaron, mientras una joven empresa de la avenida Casalduch buscaba «hombres jóvenes para formarlos para el departamento comercial»; en el hotel del Golf, Almacenes Avenida presentaba los nuevos televisores a color Kolster, había un incendio forestal en Segorbe, se inauguraban dos discotecas en l’Alcora y un Selma lesionado era duda en el CD Castellón.

Castellón se paralizó. La ciudadanía estaba pendiente de las noticias por radio, tele y prensa escrita. Unos se lamentaban; otros lo celebraban. El Consejo de Regencia asume los poderes, arrancando los mecanismos de la sucesión de la Corona, con «España, de luto», como decía el diario, que incluía un especial informativo de 16 páginas sobre Franco, para su gloria y enaltecimiento extremo, mientras se decretaban 30 días oficiales de luto en toda España y la capilla ardiente instalada en El Pardo.

Las visitas de Franco a Castellón

Dos visitas del caudillo a Castellón y Vila-real, el 13 de junio de 1958, en el 20º aniversario de la victoria de las tropas franquistas; y el 5 de junio de 1967, «bajo los paraguas», para la inauguración de «cuatro obras esenciales para la ciudad», como fueron la Residencia de la SeguridadSocial, el Colegio Menor Primo de Rivera, la Sección Femenina y la refinería de Petróleos fueron ejes de la apología final al caudillo.

Una encuesta preguntaba a pie de calle «¿qué ha significado Franco para España?», con frases del gobernador civil, José Luis Pérez;Gabriel Solé, procurador familiar en Cortes; o Vicente Pla, alcalde de Castelló. También de Ángel Núñez, del Instituto Politécnico;o Restituto Fernández, obrero de la construcción.

«Dolor en la calle», con misa de difuntos en la iglesia de la Purísima Sangre y comunicados oficiales del Gobierno Civil, donde se informa de la apertura de un libro de condolencias en la sede de la plaza María Agustina; y se notifica a la ciudadanía que se suspendían todos los actos públicos «desde las 18.00 horas de hoy hasta el día 23».

"Amanece un Rey"

«Se nos muere un caudillo, amanece un Rey», dijo el periódico, en una gran página con una foto del entonces príncipe Juan Carlos en la que decía que «recibo del S.E. el Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de junio de 1936», en una «entrega sin restricciones a la misión que me corresponda en cada momento».

Los Príncipes habían estado en Castellón ese mismo 1975, en una visita privada, y volvieron una año después, el 2 de diciembre de 1976, ya como Reyes de España, con las calles abarrotadas para recibirlos y mensaje desde el balcón del Ayuntamiento de la capital.

Castellón lloró al caudillo, y celebró el inicio de la monarquía, con Juan Carlos ySofía al frente; y los ya príncipes Felipe, Elena yCristina. Misa en la concatedral de Santa María con la plaza Mayor abarrotada de fieles, mientras la capilla ardiente se abría para el desfile de miles de personas en Madrid, y, en clave internacional, la noticia corría como la pólvora desde la CBS estadounidense a la BBC británica, se sucedían las opiniones, desde el Papa Pío XII a Vittorio Mussolini, Winston Churchill, Eisenhower, o Von Papen.

Ese 22 de noviembre, España ensalzó ya a Juan Carlos I como Rey, en una ceremonia celebrada en las Cortes, mientras el diario llevaba páginas especiales sobre la biografía de los monarcas desde que el 22 de julio de 1969 fuera proclamado Príncipe de España.

«Juan Carlos, Rey» titulaba Mediterráneo en portada, con un «Buenos días majestad» a modo de editorial firmada por el director, visibilizando la «aclamación entusiasta del pueblo»: «Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Insistamos en la construcción de un orden justo», dijo.

Tras visitar la capilla ardiente de Franco, con los Reyes se abrió una nueva etapa y se sentaron las bases de una España que desembocó en el primer gobierno democrático, en 1977.