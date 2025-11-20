Aemet prevé un notable descenso de temperaturas en Castellón

La provincia encara este viernes un ambiente claramente invernal tras un jueves dominado por cielos poco nubosos y un viento del noroeste intenso en el norte de Castellón. La llegada de masas de aire más frías marcará la evolución del tiempo durante la jornada y el inicio del fin de semana.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ambiente será estable en la mayor parte del territorio, aunque con sensaciones térmicas más bajas que las de los últimos días. Las temperaturas continuarán la tendencia descendente que ya se dejó notar durante la pasada madrugada, con valores fríos en amplias zonas del interior.

Será a partir de la madrugada y primeras horas del viernes cuando la provincia de Castellón pueda registrar intervalos nubosos en el interior norte, escenario donde Aemet no descarta precipitaciones débiles en forma de nieve, asociadas al flujo de norte y a la irrupción de aire más frío en altura. Además, las temperaturas seguirán bajando, con heladas débiles en el interior y un ambiente más seco y ventoso. El viento del noroeste soplará moderado, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón, especialmente en zonas elevadas.

Fin de semana

De cara al sábado y domingo, Aemet anticipa ambiente frío al amanecer, posibles heladas débiles en zonas de interior y cielos poco nubosos en general. El viento tenderá a amainar progresivamente, aunque seguirá predominando la componente norte. Las máximas podrían recuperar ligeramente terreno el domingo, aunque sin alcanzar valores suaves.

Previsión por municipios