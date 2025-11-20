Castellón registra un divorcio por cada dos casamientos mientras las bodas religiosas se hunden a la mitad

La fotografía social de la provincia sigue cambiando: menos bodas, más rupturas, caída en picado de los enlaces religiosos y un crecimiento notable de matrimonios con personas extranjeras. Todo ello en un contexto de natalidad a la baja y transformaciones profundas en los patrones familiares.

Un divorcio por cada dos bodas en la provincia

La provincia de Castellón cerró el último año con una proporción llamativa: un divorcio por cada dos casamientos. Según los datos oficiales, se celebraron 2.260 matrimonios, mientras que se registraron 1.250 rupturas, de las que 1.190 fueron divorcios.

Los meses con más enlaces fueron junio (285), octubre (262) y septiembre (260), confirmando la preferencia por casarse con buen clima o en otoño.

Las bodas religiosas se desploman a la mitad en una década

Una pareja, a punto de contraer matrimonio. / FRANCIS R. MALASIG

Uno de los cambios más significativos se observa en los enlaces por la Iglesia. En 2014 las bodas religiosas suponían el 25% del total (499), mientras que en 2024 han bajado al 11,4%, con solo 258 celebraciones.

El profesor de Geografía Humana de la UJI, Javier Soriano, considera que esta caída “es un proceso lógico porque la sociedad cada vez es más aconfesional”. A ello se suman factores prácticos:

Casarse por lo civil es más sencillo y económico ,

, Algunas parroquias tienen listas de espera para reservar fecha ,

, En caso de separación, el proceso civil es menos complejo.

Uno de cada cinco matrimonios tiene al menos un cónyuge extranjero

El último año también dejó otro dato relevante: 461 matrimonios, casi el 20% del total, tuvieron al menos un contrayente extranjero.

Para Soriano, se trata de un fenómeno coherente con la realidad actual:

“La sociedad castellonense es cada vez más multicultural, y es normal que empiecen a ser estadísticamente relevantes los matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades”.

El profesor destaca la convivencia diversa en colegios e institutos y la llegada constante de inmigrantes adultos, que amplía las posibilidades de estos enlaces.

La natalidad vuelve a caer y Castellón está entre las provincias más afectadas

Bajada de los nacimientos / INE

En paralelo a los cambios matrimoniales, la natalidad sigue disminuyendo. Los partos bajaron respecto a 2023 y 2025 tampoco mejora: Castellón figura entre las cuatro provincias con mayor caída de nacimientos, un –3,6% hasta septiembre.

Soriano apunta a varias causas:

Estas generaciones crecieron en familias con pocos hijos o hijos únicos , lo que reduce el deseo reproductivo.

, lo que reduce el deseo reproductivo. Problemas de vivienda ,

, Inestabilidad laboral ,

, Retraso en el primer hijo, que a su vez limita la posibilidad de tener más.

Los nombres más comunes en Castellón en 2024

Los recién nacidos en 2024 en la provincia de Castellón se llaman, sobre todo:

Mateo, Marc y Hugo ,

, Sofía, Lucía y Vega.

Los nombres más comunes de niños en Castellón / INE

Los nombres más comunes de niña en Castellón en 2024. / INE

Hace diez años los favoritos eran Marc, Hugo y Daniel en los niños y Martina, Lucía y Sofía en las niñas, un reflejo de cómo los gustos evolucionan, aunque algunos nombres se mantienen.