Casva Seguridad ofrece una jornada formativa y una visita al Consorcio de Bomberos de Castellón

Casva Seguridad ha recibido la visita institucional y formativa de un total de 41 personas aspirantes a bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón de la Diputación Provincial, acompañados por su equipo de instructores y mandos responsables. La actividad se enmarca dentro del programa de formación de nuevo ingreso del consorcio, que busca potenciar la coordinación entre los servicios públicos de emergencias y el sector profesional de la seguridad privada.

Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones de Simetría Grupo en Castellón, se ha visitado el Centro de Control y Alarmas (CRA) de Casva, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento operativo de la CRA, la gestión integral de alarmas y los procedimientos de comunicación y activación de emergencias.

Además, se ha tratado el papel del vigilante de seguridad como primer interviniente ante incendios, incidentes y evacuaciones; la aplicación real de los protocolos antiincendios y de autoprotección en edificios públicos, hospitales, centros educativos, instalaciones industriales y eventos multitudinarios, así como los sistemas de videovigilancia, control de accesos, monitorización técnica y respuesta operativa coordinada.

Colaborar para mejorar los tiempos de respuesta

La visita incluyó una presentación del grupo por parte del director de negocio de Casva Seguridad, José Luis Calle; y una charla formativa impartida por el director de Seguridad, José Miguel Ors, centrada en la importancia de la colaboración entre los Servicios de Emergencia (Bomberos) y la seguridad privada para mejorar los tiempos de respuesta, compartir información crítica y garantizar intervenciones más eficientes y seguras durante las emergencias.

“La coordinación entre bomberos y servicios de seguridad privada es esencial para salvaguardar vidas y bienes. Esta jornada ha permitido estrechar la colaboración operativa y mejorar la comprensión mutua entre ambos colectivos”, destacó Ors durante la sesión.

Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Andrés Balfagó, oficial de bomberos y jefe de Relaciones Institucionales, subrayó “el importante papel de los servicios de seguridad privada en la gestión y resolución de emergencias, ya que se trata de un colectivo presente en la mayoría de las actividades susceptibles de sufrir un incidente. Conocer su formación y capacitación en el campo de las emergencias nos ayudará a mejorar la coordinación en nuestras actuaciones”.

Desde Casva destacan que este tipo de iniciativas refuerzan la operatividad entre estos dos colectivos, consolidan procedimientos comunes y facilitan intervenciones más rápidas y eficaces en situaciones de riesgo real.

Con esta actividad, Casva Seguridad reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía, la colaboración con los organismos públicos y la mejora continua de los mecanismos de respuesta ante emergencias en la provincia de Castellón.