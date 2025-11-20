El frío se recrudece en Castellón con heladas y viento

El frío se recrudece en la provincia de Castellón, ante la llegada de una ola de frío ártico que dejará máximas muy bajas en el interior. De momento, el viento será el protagonista durante las próximas horas, pues se esperan rachas muy fuertes en el norte y un descenso de las temperaturas diurnas.

El viento agudizará el frío

No obstante, los valores más bajos se esperan el viernes y el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo para el viernes por vientos en el norte de Castellón y temporal marítimo en el litoral.

El viento agudizará la sensación gélida, pues en Vistabella se espera que el viernes no suba de 4º el termómetro, 5º en Morella.

Con todo, se espera poca nieve. Sí que hay previsión de heladas de carácter débil que ya ofrecieron el miércoles un pequeño aperitivo en els Ports, donde la Associació Valenciana de Meteorologia Avamet llegó a registrar mínimas de -5,9º en Morella y -5,2º en Vilafranca.

Quitanieves y saleros

Desde la subdelegación del Gobierno en Castellón recordaron este miércoles que el dispositivo de vialidad invernal incluye 18 quitanieves, vehículos auxiliares, personal especializado y puntos de almacenamiento de sal (1.245 toneladas) y salmuera (155.000 litros) en Morella y Barracas.

Las brigadas forestales de Generalitat ya están practicando de cara a la temporada de nevadas, con el manejo de la cuña y el montaje de cadenas, aunque aún tardarán en llegar.