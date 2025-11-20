L'UJI presenta una guia pionera sobre trastorns de la conducta alimentària
La Universitat Jaume I ha presentat la seua nova Guia per a la prevenció i l'acompanyament dels trastorns de la conducta alimentària (TCA), una iniciativa pionera en l'àmbit universitari que posa a la disposició de famílies i centres educatius eines clares i accessibles per a comprendre millor aquests trastorns i saber com actuar davant els seus primers senyals.
Tipus de trastorns
Els TCA, entre els quals s'inclouen l'anorèxia, la bulímia o el trastorn per afartada, són els trastorns mentals amb la taxa més elevada de mortalitat, tant per complicacions físiques derivades del mateix trastorn com per conductes autolesives i suïcides. Per això, la detecció precoç i l'acompanyament adequat són essencials per a garantir una intervenció eficaç i salvar vides.
La guia està estructurada per a ser útil en entorns educatius, de manera que el personal docent puga reconèixer aquests trastorns, i també per a les famílies, que poden detectar comportaments preocupants, però sovint no saben com actuar ni a qui dirigir-se. A més, la guia promou la coordinació amb els serveis de salut i amb la comunitat per a un abordatge integral.
Útil per a estudiants
La guia també pot ser útil als estudiants. "Soc estudiant de CAFE (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) i crec que em puc trobar amb molts casos en xiquets i adolescents i m'agradaria saber com tractar aquest tipus de problemàtiques", expressa un estudiant. "Donada la magnitud del problema i la responsabilitat social creiem que és fonamental diu la responsable del centre sanitari de l'UJI crear ferramentes on puguem traslladar alguns mites i resoldre dubtes relacionats amb els trastorns de conducta alimentària, poder previndre'ls i per poder facilitar l'acompanyament de persones que poden estar patint el problema en aquest moment", explica la responsable acadèmica del centre sanitari.
Detonants
Així mateix una psicòloga clínica explica que hi ha conductes molt normalitzades que poden acabar facilitant detonant un TCA, com potser el cas de comentaris sobre el cos, la quantitat de menjar o comentaris que demonitzen o evangelitzen certs aliments o en l'àmbit de l'esport. "Moltes conductes que semblen no fer mal però no sabem a quina persona les diem o quin impacte pot tindre en una persona", explica una psicòloga clínica.
Signes d'alerta
Entre els signes d'alerta que comenta aquesta experta figuren una pèrdua de pes significativa, fatiga, falta d'energia, canvis en l'estat d'ànim, irritabilitat, aïllament, canvis de conducta... "És un tema molt relevant hui dia, que pot afectar a moltes persones, homes i dones, en totes les etat i l'enfocament dona una ferramenta per poder abordar-lo professionalment i com poder ajudar en el dia a dia a les personas que coneixes", explica una alumna de Psicologia.
--Físics
Oscil·lacions de pes, Pell seca, Pèl i ungles trencadissos, Restrenyiment, Ritme cardíac lent, Problemes digestius, Irregularitat menstrual
--Psicològics
Labilitat emocional, Percepció distorsionada de la imatge corporal, Necessitat de control, Rigidesa cognitiva, Por de guanyar pes
--Conductuals
Evitació experiencial, Alimentació restrictiva, Rituals d’alimentació, Alteració de l’activitat física (increment), Aïllament social, Inquietud
Franges d'edat
Segons la guia, si bé la seua aparició és més comuna entre dones durant l’adolescència o l’adultesa jove, cada vegada són més freqüents els casos en altres franges d’edat, com en menors de 12 anys i majors de 30, i afecta també homes de totes les edats
Innovació
Durant l'acte, Cristina Giménez, directora acadèmica del Centre Sanitari de l'UJI, va destacar «el caràcter innovador d'aquesta eina, que reforça la col·laboració entre la universitat, els centres educatius i les famílies, i que vol consolidar-se com un recurs de referència en el seu àmbit».
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón