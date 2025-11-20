Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'UJI presenta una guia pionera sobre trastorns de la conducta alimentària

Emilio Gutiérrez: &quot;Se cree que la anorexia nerviosa surge por el deseo de adelgazar y ese no es el motivo&quot;.

Emilio Gutiérrez: "Se cree que la anorexia nerviosa surge por el deseo de adelgazar y ese no es el motivo". / ShutterStock

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Universitat Jaume I ha presentat la seua nova Guia per a la prevenció i l'acompanyament dels trastorns de la conducta alimentària (TCA), una iniciativa pionera en l'àmbit universitari que posa a la disposició de famílies i centres educatius eines clares i accessibles per a comprendre millor aquests trastorns i saber com actuar davant els seus primers senyals.

Tipus de trastorns

Els TCA, entre els quals s'inclouen l'anorèxia, la bulímia o el trastorn per afartada, són els trastorns mentals amb la taxa més elevada de mortalitat, tant per complicacions físiques derivades del mateix trastorn com per conductes autolesives i suïcides. Per això, la detecció precoç i l'acompanyament adequat són essencials per a garantir una intervenció eficaç i salvar vides.

La guia està estructurada per a ser útil en entorns educatius, de manera que el personal docent puga reconèixer aquests trastorns, i també per a les famílies, que poden detectar comportaments preocupants, però sovint no saben com actuar ni a qui dirigir-se. A més, la guia promou la coordinació amb els serveis de salut i amb la comunitat per a un abordatge integral.

Útil per a estudiants

La guia també pot ser útil als estudiants. "Soc estudiant de CAFE (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) i crec que em puc trobar amb molts casos en xiquets i adolescents i m'agradaria saber com tractar aquest tipus de problemàtiques", expressa un estudiant. "Donada la magnitud del problema i la responsabilitat social creiem que és fonamental diu la responsable del centre sanitari de l'UJI crear ferramentes on puguem traslladar alguns mites i resoldre dubtes relacionats amb els trastorns de conducta alimentària, poder previndre'ls i per poder facilitar l'acompanyament de persones que poden estar patint el problema en aquest moment", explica la responsable acadèmica del centre sanitari.

Detonants

Així mateix una psicòloga clínica explica que hi ha conductes molt normalitzades que poden acabar facilitant detonant un TCA, com potser el cas de comentaris sobre el cos, la quantitat de menjar o comentaris que demonitzen o evangelitzen certs aliments o en l'àmbit de l'esport. "Moltes conductes que semblen no fer mal però no sabem a quina persona les diem o quin impacte pot tindre en una persona", explica una psicòloga clínica.

Signes d'alerta

Entre els signes d'alerta que comenta aquesta experta figuren una pèrdua de pes significativa, fatiga, falta d'energia, canvis en l'estat d'ànim, irritabilitat, aïllament, canvis de conducta... "És un tema molt relevant hui dia, que pot afectar a moltes persones, homes i dones, en totes les etat i l'enfocament dona una ferramenta per poder abordar-lo professionalment i com poder ajudar en el dia a dia a les personas que coneixes", explica una alumna de Psicologia.

--Físics

Oscil·lacions de pes, Pell seca, Pèl i ungles trencadissos, Restrenyiment, Ritme cardíac lent, Problemes digestius, Irregularitat menstrual

--Psicològics

Labilitat emocional, Percepció distorsionada de la imatge corporal, Necessitat de control, Rigidesa cognitiva, Por de guanyar pes

--Conductuals

Evitació experiencial, Alimentació restrictiva, Rituals d’alimentació, Alteració de l’activitat física (increment), Aïllament social, Inquietud

Presentación de la guía

Presentación de la guía / UJI

Franges d'edat

Segons la guia, si bé la seua aparició és més comuna entre dones durant l’adolescència o l’adultesa jove, cada vegada són més freqüents els casos en altres franges d’edat, com en menors de 12 anys i majors de 30, i afecta també homes de totes les edats

Noticias relacionadas y más

Innovació

Durant l'acte, Cristina Giménez, directora acadèmica del Centre Sanitari de l'UJI, va destacar «el caràcter innovador d'aquesta eina, que reforça la col·laboració entre la universitat, els centres educatius i les famílies, i que vol consolidar-se com un recurs de referència en el seu àmbit».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents