Mª Carmen Miralles, premio Construïm Juntes de la Diputación de Castellón por su liderazgo empresarial

El Consell Provincial de la Dona reconocerá a Mª Carmen Miralles con la distinción Construïm Juntes por su trayectoria profesional, su liderazgo empresarial y su firme compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de la provincia de Castellón.

Así se acordó este jueves en el Consell Provincial de la Dona que ha acogido el Salón de Plenos del Palacio Provincial como espacio de diálogo, escucha y acción en favor de la igualdad real. El nuevo galardón nace, según explican, con el propósito de visibilizar el esfuerzo, la trayectoria y el impacto de mujeres castellonenses que han dejado huella en distintos ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la empresa, la educación o el compromiso social.

Con más de treinta años de experiencia en el sector del juguete, Miralles es una figura clave en la evolución de Todojuguete, empresa que en este 2025 cumple 35 años de historia en Castellón y de la que es gerente. Su visión empresarial ha estado siempre acompañada de una defensa activa de los valores de igualdad, inclusión y responsabilidad social, promoviendo entornos de trabajo equitativos y favoreciendo el desarrollo profesional de las mujeres. De hecho, Miralles preside la asociación Networking Directivas Castellón, donde impulsa la visibilidad y la conexión de mujeres líderes.

Programación del 25N

En otro orden de cosas, el Consell Provincial de la Dona también ha abordado las actuaciones en materia de igualdad realizadas a lo largo del presente ejercicio, así como la programación preparada con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Al respecto, la Diputación de Castellón ha programado para el próximo martes la lectura del manifiesto del 25N en un acto que tendrá lugar en la plaza de les Aules a las 11.30 horas. La programación preparada desde el área de Igualdad también contempla una conferencia a cargo de Marta Parella, coach experta en autoestima y relaciones, que tendrá lugar el miércoles, 26 de noviembre, a las 19 horas en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial.

La programación se completará el próximo 4 de diciembre con la entrega de premios del concurso La igualtat és cosa de totes i tots, dirigido a ESO, FP, Educación Primaria y Educación Especial.