Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: "Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente"

Castellón cuenta cada vez con más mujeres que emprenden y lideran sus propios proyectos, aunque el camino no siempre es fácil. Dos mujeres de la provincia relatan cómo han tenido que derribar prejuicios y trabajar sin miedo para consolidarse al frente de sus negocios en un entorno que aún arrastra barreras.

Rosa Bueso (Gerente de Hervall): "Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente"

Rosa Bueso empezó a trabajar a los 17 años en Hervall, la empresa familiar fundada por su padre en la Vall d’Uixó hace más de cuatro décadas. Sus obligaciones habían sido básicamente administrativas hasta que en el 2019, el fallecimiento de su hermana, gerente tras la jubilación de su padre, la obligó tanto a reinventarse como a tomar consciencia de su nuevo papel en la empresa, «y ha sido complicado». Sobre todo, porque durante gran parte de su vida laboral ha sido una trabajadora más, una compañera de quienes ahora son sus empleados. «Lo he pasado mal, porque de ser una persona discreta que trabajaba como una más, he tenido que empezar a tomar decisiones como contratar o despedir a gente», pero asegura que ha hecho frente al reto con dudas, pero «sin achicarme».

Las vicisitudes de la vida tampoco han ayudado. Hace poco perdió a su cuñado, gerente de Herraca, empresa de la que ahora comparte su administración con Carlos, su sobrino, con el compromiso de modernizar ambos negocios, hacerlos más sostenibles y competitivos.

Su sector, el de los suministros industriales, no se lo ha puesto fácil, «pero estoy trabajando para que eso cambie». Ha llegado a su puesto de forma inesperada, pero defiende que «estoy determinada a que la empresa siga adelante conmigo al frente».

Vilma Montvilaite (Gerente de Petshop Amiguito): "Hay que hacer las cosas sin miedo y luchar mucho"

Vilma Montvilaite asegura que todo lo que puede decir de su experiencia como empresaria en España «es muy positivo», quizás, señala, porque puede compararlo con el funcionamiento en su país de origen, Lituania, «donde todo es un poco más complicado» en referencia a los impuestos o la burocracia. Defiende que «las mujeres tenemos que implicarnos y luchar mucho, y hacer las cosas sin miedo», aunque sobre todo cree que hay que «ser muy exigente, con los empleados, pero también con una misma».

Sus inicios como empresaria se remontan a hace más de dos décadas, cuando inspirada por su abuelo, que era veterinario, buscó trabajo en una tienda de animales en el centro comercial Alcampo, de Castelló. Después de medio año, el propietario le propuso traspasarle una tienda y aceptó. Así tuvo su primera tienda en Carrefour Vila-real, donde estuvo 8 años. Regentó otra en Castelló 4 años y acabó instalándose en Carrefour, donde lleva 20 años con Petshop Amiguitos. Explica que una cosa que le llama la atención es que «cuando mi marido está en la tienda, las mujeres lo buscan a él como si fuera el experto, y los hombres me buscan a mí», pero más allá de esa curiosidad, tiene la convicción de que ningún negocio es un camino de rosas, por eso hay que pelear cada día por seguir.