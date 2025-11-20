PortCastelló refuerza la posición de Turquía como su principal socio comercial

Turquía se consolida en este 2025 como el principal socio comercial del puerto de Castelló, un hito que confirma el posicionamiento creciente de PortCastelló en las rutas del Mediterráneo. De esta manera, según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria, en el acumulado enero–octubre, el tráfico total entre ambos territorios asciende a 1.824.623 toneladas, lo que supone un incremento del 1,58 % respecto al mismo periodo del año anterior y representa ya el 11,7 % del total de mercancías movidas por el puerto de Castellón.

Fuerte crecimiento en contenedores

Uno de los datos más relevantes es el tráfico contenerizado con Turquía, que alcanza 5.995 TEUs, un aumento del 24,77% respecto a 2024. Este indicador confirma el éxito de la estrategia de la Autoridad Portuaria de Castellón para reforzar la mercancía general, y atraer nuevas líneas y operadores.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha señalado que “Turquía es un mercado prioritario para PortCastelló. Su crecimiento demuestra que nuestra estrategia está funcionando. El incremento en contenedores y la confianza de las navieras confirman que somos un puerto competitivo, fiable y preparado para seguir creciendo”.

Precisamente, la Autoridad Portuaria de Castellón acude a la feria Logitrans, que se celebra en Estambul, para potenciar sus relaciones comerciales con este país. La delegación castellonense, encabezada por Rubén Ibáñez; el director de la Autoridad Portuaria, Manuel J. García, y el jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio, Adolfo Noguero, aprovecha esta misión para presentar a navieras, operadores logísticos y agentes del sector las oportunidades logísticas y en infraestructuras que ofrece PortCastelló, así como los avances de su plan de expansión y modernización.

Rubén Ibáñez ha señalado que “nuestra presencia en Logitrans responde a una estrategia clara: abrir nuevos mercados, reforzar la cooperación con navieras internacionales y mostrar el potencial de un puerto que crece de forma sostenible, diversificada y conectada".

Infraestructuras productivas

La Autoridad Portuaria aprovecha la feria Logitrans para presentar las infraestructuras que reforzarán la conectividad y la capacidad operativa de PortCastelló, entre ellas la expansión de la dársena sur, que convertirá a Castellón en el puerto del arco mediterráneo con mayor superficie disponible para la instalación de nuevas empresas y el desarrollo de un hub eólico.

También da conocer la estación intermodal actualmente en construcción, que, junto con los accesos ferroviarios al puerto, permitirá conectar directamente a PortCastelló con el corredor mediterráneo y ampliar el hinterland a 26 provincias.

La feria supone además una oportunidad para visibilizar la reordenación de terminales en el puerto de Castelló hacia un modelo más polivalente y eficiente, , y la bonificación de hasta un 40% en la tasa del contenedor, que refuerza la competitividad del puerto frente a otros enclaves del arco mediterráneo.

Acuerdo histórico

La feria también supone una oportunidad para poner en valor el acuerdo histórico alcanzado entre estibadores y terminales en el puerto de Castelló, que permitirá ajustar los costes de la operativa, aumentar la productividad y reforzar la competitividad del tráfico de contenedores.

Rubén Ibáñez ha subrayado que “este pacto sitúa a PortCastelló entre los puertos con costes más bajos del arco mediterráneo y generará un efecto tractor para atraer nuevas líneas regulares y consolidar tráficos estratégicos”.