Del municipalismo a la sostenibilidad: las propuestas al presupuesto de la Diputación de Castellón para 2026

La Diputación de Castellón avanza en el diseño del presupuesto del 2026 con la ronda de reuniones este jueves con los portavoces de los grupos de la oposición para recoger las distintas propuestas a la planificación económica.

Los vicepresidentes responsables de Economía y Buen Gobierno, María Ángeles Pallarés y Héctor Folgado, han participado en el encuentro, donde han puesto en valor el plan Més que Mai para "hacer frente a la infraginanciación del Gobierno de España" a través de una apuesta por el municipalismo con 50,9 millones de euros asegurados para las localidades de la provincia.

"Ajenas a la realidad"

“Las propuestas hechas son totalmente inasumibles y ajenas a la realidad económica que sufre esta Diputación por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin aprobar Presupuestos y, además, castiga a los entes locales con unas reglas fiscales que nos asfixian”, ha subrayado la vicepresidenta María Ángeles Pallarés tras las reuniones, quien ha incidido en que “son propuestas nada realistas, como si fuera una lista de deseos a los Reyes Magos, ya que carecen de viabilidad al no venir acompañadas de un plan económico real, y muestran desconocimiento a la situación económica”.

Encuentro con Compromís sobre el presupuesto. / JAVIER VILAR

El grupo socialista, en palabras del portavoz, Samuel Falomir, ha acudido al encuentro “por sentido de responsabilidad institucional y de servicio a la ciudadanía, porque siempre estaremos en todos los espacios donde se pueda mejorar la vida de la gente”.

"Que no se guarden en un cajón"

Falomir ha llegado a la reunión, como ha explicado, “con los deberes hechos” y con un decálogo de medidas centradas en reforzar los servicios sociales, garantizar una financiación justa y estable para los municipios, impulsar infraestructuras que cohesionen la provincia e impulsar el desarrollo económico. “Hoy hemos vuelto a llevar a la Diputación la voz de los pueblos y las reivindicaciones de la gente y a tender la mano al equipo de gobierno para que haya entendimiento entre partidos, que es lo que espera la gente de nosotros”, ha destacado. El socialista ha exigido que “las propuestas que hemos puesto sobre la mesa se valoren de verdad y no se guarden en un cajón una vez hecha la foto”.

Compromís, por su parte, ha presentado un plan estratégico diseñado para revitalizar los municipios de Castellón, especialmente los más pequeños, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. “La iniciativa se articula en torno a diez grandes ejes de actuación que suman más de cuarenta propuestas concretas”, ha detallado el portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, quien ha explicado que “hoy hemos mantenido la primera reunión con el gobierno de la Diputación para comenzar la confección de los presupuestos provinciales de 2026”.

La coalición apuesta por la vivienda, las emergencias, el comercio local, la sostenibilidad, la energía, la cultura y el futuro del mundo rural para garantizar oportunidades y cohesión territorial. “Esperamos que el equipo de gobierno de la Diputación incorpore estas medidas porque supondrán una mejora de la calidad de vida para nuestro vecindario”, ha expresado Guardiola.

Por parte de Vox ha participado en la reunión su único diputado en la corporación provincial, Luciano Ferrer.