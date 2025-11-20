Rosa Marco: "Me preocupa mucho tanto el discurso antifeminista como el de la negación de la violencia de género"

--El 25 de noviembre se conmemora el día de la mundial contra la violencia de género ¿qué mensaje le gustaría trasladar en esta jornada?

--El día 25 de noviembre fue establecido en el año 1999 por la Asamblea General de las naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha para seguir denunciando la grave violación de derechos humanos que representa la violencia de género que sufren las mujeres en todo el mundo. También ha de servir este día para seguir concienciando a la población en general sobre las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y también para seguir luchando contra esta violencia desde la Unidad y la firmeza.

--Desde la subdelegación del Gobierno ¿se ha previsto algún tipo de acto para conmemorar dicha efeméride?

--Desde la Subdelegación del Gobierno desde el año 2018 venimos conmemorando este día realizando un acto institucional donde se da lectura de un manifiesto que es leído por aquellas personas o entidades que han recibido en nuestra provincia los Reconocimientos Meninas que todos los años otorga la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. También leemos los nombres de las mujeres, asesinadas por VG y realizamos un minuto de silencio. Es un acto muy emotivo que demuestra que la lucha contra la violencia machista es una prioridad del gobierno de España.

--¿Qué labor se realiza desde su departamento para combatir esta lacra?

--Las Unidades de Violencia sobre la Mujer fueron creadas en el año 2007 y estamos situadas en todas las subdelegaciones del Gobierno, nuestras funciones vienen reguladas en una Instrucción conjunta elaborada por varios ministerios y en la que se nos atribuye el seguimiento de todos los recursos y servicios prestados por la Administración General para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y sexual. Realizamos también a través del acceso al sistema VIOGEN el seguimiento personalizado de cada caso de violencia de género registrado en el sistema de nuestra provincia. Además, colaboramos en todo lo necesario con la administración autonómica y local que tienen competencias en la atención a las víctimas. Realizamos la recopilación estadística de los datos referentes a víctimas mortales y heridas graves por violencia de género y vicaria en nuestra provincia, así como recopilamos datos estadísticos sobre otros feminicidios ocurridos fuera de la relación de pareja y expareja. Formamos también parte de la Juntas locales de Seguridad en representación de la Subdelegación y convocamos reuniones de la Comisiones técnicas y Mesa psicosociales de Violencia de Género con ayuntamientos y mancomunidades para realizar el seguimiento de las victimas que cada municipio tiene registrados en el sistema VIOGEN. También realizamos formaciones para profesionales que trabajan en violencia de género.

--¿Hay en estos momentos mujeres en riesgo extremo de violencia de género en Castellón?

--En estos momentos no hay ningún caso registrado en el sistema VIOGEN en riesgo extremo.

--¿Han aumentado los casos de violencia de género denunciados en la provincia en el último año? ¿a qué se debe?

--Las denuncias presentadas por violencia de género en nuestro país van aumentando cada año, solo en el año 2024 se presentaron 199.094 denuncias lo cual representa 544 denuncias diarias. Si tenemos en cuenta que solo se denuncian alrededor de un 30% del total de agresiones que sufren las mujeres por parte de su pareja y expareja aún estamos muy lejos de conseguir que todas las victimas presenten las denuncias. Por ello tenemos que incidir en la necesidad de que todas las victimas denuncien y si ellas no pueden que lo hagan sus familiares, amigos, vecinos o aquellas personas que sean testigos o sospechen que una mujer pueda estar sufriendo violencia por parte de su pareja o expareja. La denuncia salva vidas y ayuda a las mujeres a salir de esta violencia.

--Pese a las políticas aplicadas en los últimos 15 años, todavía hay mujeres que no denuncian ¿cuál puede ser el motivo?

--El factor principal es el miedo que tiene la víctima a su agresor. Pensar en su reacción cuando sepa que ella ha acudido a interponer una denuncia o cuando ella quiere dejar la relación, son temores fundados que llevan a la víctima a soportar la situación aun a pesar de que la agresividad y el maltrato también aumenten. Además, a esta situación de miedo e incertidumbre se añade la preocupación por los hijos en común, el temor al abandono y a la soledad ante la ausencia de otros recursos. Denunciar es reconocer que estas siendo víctima de un delito en el que el agresor es tu pareja, el padre de tus hijos y la persona con la que has construido una vida. Además, afrontar la idea de empezar una vida de nuevo, encontrar nuevos recursos y volver a empezar en muchos ámbitos de la vida, como el laboral o incluso el social frena a muchas mujeres a presentar las denuncias contras u maltratador. Otro factor importante es la normalización de la violencia, de actitudes posesivas y controladoras como los celos y la culpabilización de la situación, provocada por el desgaste emocional y psicológico ocasionado a lo largo de todo el tiempo que dura el maltrato. Por ello es tan necesario que los entornos presenten esas denuncias, que no miren hacia otro lado y que ayuden a estas mujeres a salir de esta situación.

Rosa Marco, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Castellón / GABRIEL UTIEL BLANCO

--¿Qué porcentaje de las mujeres víctimas de violencia de género del Viogen son menores edad?

--Tenemos registradas en el sistema VIOGEN 18 víctimas menores de edad y 7 agresores menores de edad.

--¿Le preocupa el discurso antifeminista? ¿cómo puede calar en los jóvenes?

--Me preocupa mucho tanto el discurso antifeminista como el de la negación de la violencia de género. Según estudios realizados el 51% de los chicos entre 16 y 29 años cree que se ha llegado demasiado lejos en igualdad y el 23% de estos jóvenes consideran que la violencia de género no existe. Pero este no es solo una percepción de los jóvenes si no que cada vez más personas se van sumando a este discurso antifeminista y negacionista de la violencia de género alimentado por fuerzas políticas de extrema derecha. Es necesario combatir este discurso porque la negación de la violencia machista mata a las mujeres y atenta contra su seguridad, su vida y su dignidad.

--¿Tienen datos sobre el número de menores en riesgo de violencia vicaria en Castellón? ¿Cómo se les puede proteger?

--De los datos registrados en el sistema VIOGEN en septiembre de este año el número de casos con menores en situación de riesgo era de 358. No hay que confundir este término de menores en situación de riesgo con la violencia vicaria. VIOGEN solo realiza valoraciones del riesgo policial a la víctima, pero si tras efectuar esta valoración se detecta que la violencia ejercida por el agresor hacia la mujer se pudiera extender hacia los hijos y las hijas de la mujer el sistema envía una notificación de menor en situación de riesgo para que desde el juzgado al que le compete ver este asunto se le realice una valoración de la situación de riesgo de este menor. La violencia vicaria se ejerce sobre los hijos u otras personas del entorno de la víctima con el fin de causar a la mujer el mayor daño posible y se suele manifestar cuando la mujer comunica al agresor que quiere terminar la relación o una vez finalizada la misma. Cuando el agresor ya no puede seguir ejerciendo esa violencia directa hacia la mujer utiliza a los hijos para seguir ejerciendo violencia sobre su pareja o ex pareja. Por lo tanto, no podemos afirmar que todos los menores en situación de riesgo vayan a ser víctimas de violencia vicaria, pero sí que se debería realizar un especial seguimiento de estos menores que también son víctimas directas de la violencia de genero.

--Recientemente se han sembrado dudas acerca de la eficacia de las pulseras antimaltratadores ¿qué les diría a las mujeres al respecto?

--Los dispositivos Cometa funciona en nuestro país desde el año 2009 y sirven para controlar por medios telemáticos el cumplimiento de las órdenes de protección acordadas por los juzgados. La instalación de estos dispositivos ha pasado de 528 en 2010 a más de 4.500 en este año 2005. Además, el 87% de las victimas afirman sentirse más seguras con este dispositivo y el 88% lo consideran como un sistema eficaz o muy eficaz. Los dispositivos han demostrado sobradamente su eficacia ya que ninguna mujer ha sido asesinada teniendo instalado este dispositivo. Es lamentable que se hallan difundido mentiras interesadas y medias verdades sobre estos dispositivos ya que las incidencias detectadas nunca han puesto en peligro la seguridad de las mujeres y se activaron en cuanto se detectaron de forma inmediata los protocolos establecidos para asegurar la protección de las víctimas. El cuestionamiento interesado de la eficacia de estos dispositivos solo conduce a debilitar uno de los pilares que da seguridad a las víctimas que denuncian, que piden ayuda y que confían en que el estado las protegerá.

--¿Cuántos maltratadores tienen registrados en Castellón que tienen más de una víctima?

--En estos momentos hay registrados como agresores reincidentes 347.

--Hay mujeres que vuelven a convivir con su maltratador ¿Considera que es un fallo del sistema?

--Yo no lo consideraría un fracaso del sistema. Una mujer tarda de media más de 8 años en reconocer que está siendo maltratada, según datos del Ministerio de Igualdad. En el caso de mujeres mayores de 65 años, pueden pasar hasta 26 años conviviendo con el maltrato antes de verbalizarlo o denunciarlo.El 36% de las mujeres maltratadas no se reconocen como víctimas. Y más del 30% sienten culpa o pena por su agresor. Más del 60% de las mujeres maltratadas dependen económicamente de su agresor. Y luego están los hijos e hijas y la culpa que sienten muchas mujeres por separarlos de sus padres. Salir de una relación violenta no es un acto de heroísmo individual, es una operación de rescate social que necesita de una red que la proteja, recursos adecuados y respaldo de su entorno y de la sociedad en general.

--Las heridas psíquicas de la violencia de género ¿se curan?

--La violencia psicológica no presenta las huellas visibles de las agresiones físicas por eso mismo es más difícil de reconocer por parte de las propias víctimas y de su entorno ya que la violencia de género se identifica con los golpes y los moratones. Es una violencia devastadora para la victima que afecta a todos ámbitos de su vida, no son hechos aislados, sino que es un proceso de anulación de la victima que dura años en el que el agresor ejerce su control y dominio sometiendo a la mujer aislándola de su entorno, humillándola y despreciándola constantemente. Como consecuencia la mujer va reduciendo su vida social en un intento de agradar y de evitar conflictos. Deja de ser ella misma y carece de iniciativa propia. Por ello las mujeres que salen de esta violencia necesitan que se las escuche, se las crea, se las apoye, se las acompañe y asistencia psicológica y social que les ayude a superar esta situación.

--La dependencia económica ¿puede ser un freno a la hora de denunciar la violencia de género? ¿cómo se puede combatir?

--La violencia económica ligada a la violencia de género se manifiesta a través del control y la restricción deliberada de los recursos económicos de las mujeres y afecta a su autonomía personal, económica y social perpetuando la dependencia hacia su agresor. Esta violencia suele ser invisible para el entorno social de la víctima, pero su impacto para las víctimas es enorme y se puede cuantificar en la pérdida de oportunidades laborales, inseguridad y dependencia económica que dificultan la toma de decisión de romper una relación de violencia, abandonar a su agresor y comenzar una nueva vida. Es necesario reconocer que la violencia económica es una manifestación más de la violencia de género, dar ayudas económicas a las victimas para que puedan salir de esta situación, así como facilitarles la formación y la inserción en el ámbito laboral. También y así lo señalan varias medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género, es ineludible realizar un reconocimiento jurídico de esta violencia y que se castigue penalmente a quien la ejerce.