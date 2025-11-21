Alerta amarilla en Castellón por placas de hielo en las carreteras: los bomberos, movilizados

Frío. Mucho frío. Así se ha levantado hoy Castellón. Toda la provincia ha visto como se desplomaban las temperaturas en este nuevo episodio de frío ártico, y en el interior norte se han recogido nevadas débiles que han teñido de blanco campos, tejados y coches. La mínima más baja registrada en la jornada de hoy ha tenido lugar en la Pobla de Benifassà, con -2,8 grados, seguido de Vilafranca, con -2,1, y Olocau del Rey, con 1,9, tal y como informa la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

Temperaturas mínimas en Castellón el 21 de noviembre / Avamet

Las heladas con las que ha amanecido el interior de Castellón han provocado que se generaran placas de hielo en las carreteras de la zona. Por ello, el Consorcio Provincial de Bomberos, a través de su X (antiguo Twitter) ha informado que ha movilizado cinco unidades para realizar rutas preventivas de heladas en zonas del centro e interior norte de la provincia. Una dotación con equipo salero ha intervenido en la CV-111, carretera que une Morella y Vallibona, por la presencia de las placas de hielo en la calzada.

Ante este temporal se ha activado la alerta amarilla por placas de hielo y las autoridades insisten en extremar la precaución al volante, especialmente en zonas proclives a heladas. Se recomienda reducir la velocidad, revisar el estado de los neumáticos y evitar maniobras bruscas. En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono operativo es el 112.

Alerta amarilla también por vientos

Además, la Aemet tiene activada la alerta amarilla en la provincia por viento. Concretamente, hoy está activado el aviso para el interior y la costa norte, durante todo el día. Las rachas máximas que se prevén serán de 80 km/h con vientos de noroeste, con una probabilidad del 40% al 70% de que se cumplan los fenómenos previstos.

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días: