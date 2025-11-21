La ATC cierra con un debate sobre el clúster cerámico de Castellón su exitoso XVIII congreso internacional

El XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, bajo el título de Innovación Generativa, ha cerrado con éxito este viernes sus puertas con una jornada en la que se han celebrado las ponencias sobre la experiencia de cliente y una mesa de diálogo final sobre el presente y futuro del clúster cerámico.

Lutzía Ortiz y Ana Benavente, analistas de Tendencias del ITC-Instituto de Tecnología Cerámica, han protagonizado la primera de las charlas, enfocada en el Retail cerámico en transición: del showroom al playground del consumidor.

La transición del showroom clásico al playground obliga a las empresas a crear lugares donde los clientes puedan experimentar, sentir que forman parte de una comunidad y empaparse de emociones que van mucho más allá de comprar un producto material.

Ana Benavente y Lutzia Ortiz, durante la ponencia ofrecido este viernes en el Auditori. / Mediterráneo

Ortiz y Benavente han incidido en que si las relaciones personales han cambiado en la era de la globalización, el vínculo entre la cerámica y el cliente no se queda atrás. La venta directa ya no es suficiente. El canal retail debe nutrirse de diseño, un marketing bien ejecutado y una serie de experiencias que brindar al consumidor. En definitiva, apostar por un diseño emocional.

Estrategia digital

Por su parte, David Marenyà Gumbau, jefe de SEO/PPC & CX Consultant en pinchaaqui.es, ha analizado con Qué dice ChatGPT de tu marca y cómo aparecer en sus menciones cómo este nuevo contexto obliga a las empresas a repensar su estrategia digital para no perder presencia ni influencia.

El viaje de compra ha cambiado para siempre. Tanto el consumidor que busca inspiración para su reforma como el arquitecto que necesita especificaciones técnicas ya no empiezan en Google, inician una conversación con una IA. Bajo su punto de vista, “si queremos que la IA hable de nosotros podemos trabajar en una línea basada en la disponibilidad, claridad y autoridad”.

Por su parte, Optimización y escalado con tecnologías emergentes en base a integración de datos & IA, a cargo de Fares Kameli, CIO de La Casa de Las Carcasas, se ha basado en explicar la importancia de automatizar procesos con la IA a través de casos reales.

Kameli ha invitado a los asistentes a explorar las ventajas de la IA en los procesos de sus empresas. "No se trata de implementar tecnología, sino de construir una organización autónoma donde cada equipo innova con datos confiables, procesos ágiles y libertad operativa", ha defendido el experto.

Construcción industrializada

A su vez, la construcción industrializada ha sido la protagonista de Cerámica Offsite: innovación y rendimiento en la construcción industrializada. Ramir Gil Peris, responsable técnico de Butech de Porcelanosa Grupo, ha sido el encargado de mostrar el potencial de la cerámica en sistemas offsite.

Gil ha explicado cómo el uso de cerámica en estos sistemas permite desarrollar módulos de baños industrializados y fachadas modulares que optimizan procesos, reducen impacto y necesidades de mantenimiento, y elevan la calidad constructiva. La cerámica actual puede ir mucho más allá de los procesos de producción tradicionales en fábrica: tiene un papel clave en la edificación contemporánea.

Mesa de diálogo

Por último, ha tenido lugar la mesa de diálogo final, que este año se ha centrado en la imagen de unidad del clúster que se proyecta al mundo y en el futuro de la industria, así como en los principales retos que encara el sector cerámico español desde su ubicación en la provincia.

Castellón tiene la fortuna de contar con un clúster cerámico único en el mundo. Infraestructuras, conocimiento y proximidad geográfica ofrecen a la industria un amplio abanico de oportunidades para reforzar la competitividad conjunta.

La mesa de diálogo sobre el clúster cerámico ha puesto el punto final a esta cita. / Mediterráneo

Reconocidos empresarios como Jesús Fernández; presidente en Europa, Medio Este y África de Altadia; Luis Hernández, presidente de Grespania; y Fernando Tomás, director general de Smalticeram España junto al director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, han sido los participantes de la mesa ¿Clúster cerámico o mega polígono industrial?, moderada por el comunicador Ximo Górriz.

Por un lado, en cuando a la figura del técnico cerámico, Tomás ha declarado que “avanza la profesionalización en el sector” y que el técnico cerámico “abarca multitud de procesos”. El reto, a su juicio, es la falta de relevo generacional. “El propósito y la coherencia son muy importantes para la Generación Z. Es gente creativa y muy inteligente, pero no abnegada”, ha defendido.

Hernández ha respaldado esta consideración y ha valorado la “diversificación” y la “mejora continua” en la labor del perfil técnico. “Es muy positivo para el sector en cuanto a empleo”, ha defendido, puntualizando que “cuesta trabajo atraer a jóvenes, es un tema complicado”.

Menor atractivo

“No sé si por la imagen del sector o las políticas de las administraciones que nos castigan. Pero el atractivo es ahora peor que el de hace ahora 20 años”, ha afirmado el presidente de Grespania.

El directivo de Grupo Altadia ha considerado que “el técnico ha dado un salto cuántico, el perfil no tiene nada que ver con el de hace años, cuando sus ambientes eran más artesanales y productivos, imperaba la ciencia y sistemas analógicos”.

“Además, ahora hablamos mucho más de sostenibilidad, entrando en una dimensión más económica y social y está cambiando mucho el rumbo de nuestro sector. Cada vez nos estamos especializando más. El técnico es el mayor activo que tenemos las empresas”, ha ensalzado Fernández.

En su turno, Delgado ha señalado que la migración de trabajadores es un problema “común” a diferentes sectores. “Es un problema como sociedad, pero podemos resolverlo”, ha defendido el director general de Industria.