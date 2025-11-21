Burriana alza la voz contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Burriana ha preparado una completa programación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dirigida a sensibilizar a la ciudadanía y al alumnado. La concejala de Igualdad, Isabel Monfort, destaca que «solo con educación y sensibilización continua podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia». La programación se inauguró el pasado 7 de noviembre con la presentación del libro '¿Qué le pasa a Milo?', de Paula Martínez Barreda y Pepa Sastre, dirigido a prevenir el acoso escolar.

Solo con educación y sensibilización continua podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia» Isabel Monfort — Concejala de Igualdad

Formación para jóvenes

Entre las iniciativas destacan las formaciones especializadas para jóvenes como la sesión impartida por el sociólogo y sexólogo Erick Pescador, la acción 'La Toxiescalera' organizada por el Centro Mujer Rural de Segorbe o la iniciativa 'Bibliotecas Humanas', promovida por la Asociación Alanna, que facilita el diálogo directo con mujeres que han sufrido violencia de género.

Acto central

El acto central tendrá lugar hoy a las 18.30 horas en el salón de plenos con la lectura del manifiesto institucional, la proyección de un vídeo sobre la acción educativa realizada en los centros , así como un resumen de los actos celebrados el pasado 8-M. Los actos concluirán el 24 de noviembre con la conferencia 'Frida Kahlo y la violencia', a cargo de Carmen Cardona Polo, en la sala de formación de Servicios Sociales.