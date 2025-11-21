25-N
Burriana alza la voz contra la violencia de género
El Ayuntamiento ha preparado un completo programa de actividades para sensibilizar a la ciudadanía y al alumnado
El Ayuntamiento de Burriana ha preparado una completa programación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dirigida a sensibilizar a la ciudadanía y al alumnado. La concejala de Igualdad, Isabel Monfort, destaca que «solo con educación y sensibilización continua podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia». La programación se inauguró el pasado 7 de noviembre con la presentación del libro '¿Qué le pasa a Milo?', de Paula Martínez Barreda y Pepa Sastre, dirigido a prevenir el acoso escolar.
Solo con educación y sensibilización continua podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia»
Formación para jóvenes
Entre las iniciativas destacan las formaciones especializadas para jóvenes como la sesión impartida por el sociólogo y sexólogo Erick Pescador, la acción 'La Toxiescalera' organizada por el Centro Mujer Rural de Segorbe o la iniciativa 'Bibliotecas Humanas', promovida por la Asociación Alanna, que facilita el diálogo directo con mujeres que han sufrido violencia de género.
Acto central
El acto central tendrá lugar hoy a las 18.30 horas en el salón de plenos con la lectura del manifiesto institucional, la proyección de un vídeo sobre la acción educativa realizada en los centros , así como un resumen de los actos celebrados el pasado 8-M. Los actos concluirán el 24 de noviembre con la conferencia 'Frida Kahlo y la violencia', a cargo de Carmen Cardona Polo, en la sala de formación de Servicios Sociales.
