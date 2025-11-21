25-N
Castelló posa l’educació com a eix per a assolir la igualtat
El parc Ribalta tornarà a ser l’epicentre de les activitats que s’organitzaran amb l’objectiu de conscienciar de les violències masclistes
R. D. M.
La presidenta del Consell Municipal d’Igualtat de Castelló, Clara Adsuara, va presentar ahir els actes organitzats amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones que se commemora el pròxim 25 de novembre. Uns actes que es duran a terme dimarts que ve i que posen l’educació com a eix fonamental per a assolir una igualtat real entre hòmens i dones.
Epicentre dels actes
Així mateix, el parc Ribalta tornarà a ser l’epicentre de les propostes en les quals podran participar la ciutadania i reflexionar «sobre les causes i les conseqüències de la violència masclista sobre la vida de les dones i com aquest tipus de violència limita els drets humans de la meitat de la població», va apuntar Adsuara.
Com sempre diem, per a la prevenció de la violència de gènere, l’educació és fonamental i juga un paper clau»
Així, al matí, a partir de les 11.00 hores es realitzaran diferents activitats en les quals participaran fins a 39 diferents entitats, associacions, ONGs i col·lectius que treballen per la igualtat i l’ajuda a les dones i les víctimes de violència de gènere a la ciutat, a més de la presència dels centres educatius.
Tallers educatius
Clara Adsuara va destacar de manera especial la presència de centres educatius de la ciutat que participaran en el joc de l’oca de la igualtat, que naix del programa de prevenció comunitària de la violència de gènere que ha organitzat l’Ajuntament de Castelló en 2025 i que porta com a títol 'No és un joc'.
També es faran tallers sobre la detecció de conductes masclistes i comportaments que porten a la desigualtat perquè els més joves puguen identificar els senyals d’alarma i puguen desenvolupar una salut psicoafectiva sana. L’alcaldessa i regidora d’Igualtat, Begoña Carrasco, va assenyalar que, «com sempre diem, per a la prevenció de la violència de gènere, l’educació és fonamental i juga un paper clau».
Lectura de manifest de la FEMP
Continuant amb aquests actes preparats pel Servei d’Igualtat, per a aquest 25N, la presidenta del Consell d’Igualtat va posar l’accent en «la lectura compartida de la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que tindrà lloc al parc Ribalta el dimarts 25 de novembre a les 12.00 hores i que estarà presidit per l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco. A més a més, es donarà lectura als noms de les víctimes mortals a causa de la violència de gènere en 2025. Un acte en memòria, record i homenatge d’aquestes dones.
D’altra banda, es comptarà amb l’elaboració d’una instal·lació artística de rebuig a la violència de gènere, realitzada amb la col·laboració de l’alumnat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, amb les reflexions i missatges realitzats per les associacions participants. I també es comptarà amb tallers d’igualtat i prevenció de la violència de gènere al llarg del matí, impartits per alumnat del cicle Promotores d’Igualtat i Inclusió Social de l’IES Ribalta.
Novetat
Cal destacar que l’activitat artística estarà situada en el Passeig Ribalta des del 25 al 28 de novembre i, com a novetat en aquest 2025, es traslladarà, fins al 12 de desembre, a un altre lloc emblemàtic de la ciutat com és la plaça de la Panderola del Grau, on podrà ser visitada per tots els veïns i veïnes del districte marítim que ho desitgen.
La programació es complementa amb altres accions i activitats, algunes de les quals tindran lloc al Teatre del Raval – Rafa Lloret, amb cinema i obres de teatre, tant per a públic adult com infantil. Així, el dimecres 26 novembre a les 18.30 hores, dins del Cicle Dona i Cinema es projectarà la pel·lícula 'Foxfire' i, el 22 de desembre, també a les 18.30 hores, es representarà l’obra dirigida al públic infantil 'La Princesa Motera'.
Finalment, durant aquests dies també s’està duent a terme una campanya de sensibilització ciutadana per a la prevenció de la violència contra les dones que es pot veure reflectida tant en cartelleria com en les xarxes socials oficials.
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón