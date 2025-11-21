Castellón se abona al ‘top-10’ de las provincias con más alza de autónomos

De responsables de fruterías a fontaneros, abogadas o repartidores. El tirón del autoempleo continúa intacto en la provincia de Castellón, que se abona al top-10 de territorios españoles donde más crece en todo lo que va de 2025.

Los nuevos datos del Ministerio de Trabajo sobre los empleados por cuenta propia publicados ayer a cierre de octubre muestran que Castellón suma dos nuevos inscritos bajo este régimen cada día o un total de 849 más respecto al mismo momento del año anterior.

La Comunitat Valenciana, a la cabeza

En términos relativos, el crecimiento es del 2%, siendo uno de los porcentajes más elevados de todas las provincias. Solo se ve superado por Islas Baleares (2,1%), Guadalajara (2,4%), Alicante (3,1%), Málaga (3,4%) o Valencia (3,5%). De hecho, se da la circunstancia de que las tres provincias valencianas figuran entre las que mayores incrementos registran de autoempleados.

De hecho, a diferencia de otros territorios, Castellón mantiene la tendencia de mejora intacta durante los diez meses del 2025, no apreciándose por ahora un descenso tras el fin del verano, que suele suponer muchas veces un punto de inflexión para el mercado laboral en su conjunto.

«Castellón y la Comunitat Valenciana están liderando el crecimiento de los autónomos durante varios meses, lo que resulta muy positivo», valora a este diario el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, quien resalta el crecimiento en sectores como la construcción o la comunicación.

A pesar de las trabas

Este crecimiento tiene lugar, como valora Ara, «a pesar de las trabas» que sufren los autónomos, bien sean en forma de «una excesiva burocracia, una presión fiscal muy elevada o la falta de ayudas, no solo en términos económicos sino, por ejemplo, en la tardanza a la hora de conceder una licencia de obras para abrir un negocio». El representante de la entidad incide también en la importancia de que la administración «apoye el relevo generacional», que sufren en especial sectores como el comercio.

Ante dichos obstáculos, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado para el día 30 movilizaciones «por unas condiciones dignas» en diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia, a la que llama a sumarse a los autoempleados de Castellón.

No obstante, también hay una cara positiva que motiva el crecimiento: «Somos zonas con mucho espíritu emprendedor, los autónomos tienen posibilidad de tener mejor conciliación o aplicar el trabajo y, al final, te dedicas a lo que te gusta», concluye Ara.