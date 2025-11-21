Sin cita previa para trámites de Tráfico en Castellón

«Esta jefatura se encuentra actualmente sin capacidad de citación. Seleccione otra oficina». Es la advertencia con la que se topan en sus pantallas los usuarios que tratan de reservar una cita previa a través de cualquiera de los canales habilitados para realizar un trámite ante la Jefatura Provincial de Castellón de la Dirección General de Tráfico, algo que se ha vuelto una misión totalmente imposible en estos momentos.

Así lo denuncian diversos afectados por la problemática, quienes alertan del impacto que supone al no poder completar algunas gestiones urgentes, y lo ha podido comprobar este diario. «Llevo más de una semana intentando coger cita para realizar un trámite para mi hija y es completamente imposible», explica una usuaria, quien advierte que siempre recibe un mensaje de error «sea un día por la mañana, por la tarde o en fin de semana». También si contacta con el teléfono 060 recibe la misma respuesta sin lograr solución alguna: «No hay citas».

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico, a preguntas de este periódico sobre la situación, apuntan que «la cita previa se dimensiona según la capacidad del servicio». Asimismo, indican que la disponibilidad de turnos para reservar «se actualiza periódicamente con las anulaciones de citas ya solicitadas, con lo cual está activada siempre la posibilidad de encontrar cita, si bien depende de la naturaleza del trámite que el ciudadano solicita y de la capacidad referida».

Alternativa solo para mayores

No obstante, destacan que para las personas mayores de 65 años está habilitada todos los días la franja horaria de 12 a 13 horas de atención sin cita previa y que también existen otros canales más allá de acudir a la oficina para realizar trámites, como la sede electrónica, la aplicación miDGT o el teléfono 060, así como en algunos casos oficinas de Correos, ayuntamientos colaboradores, centros de reconocimiento, autoescuelas, centros de sensibilización, ITVs, desguaces, o entidades bancarias.

Sin embargo, dichas alternativas resultan insuficientes para las personas afectadas, que reclaman que se solucione la problemática para recibir atención presencial, tal y como reclaman.