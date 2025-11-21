25-N
Los ciberriesgos centran la programación de Nules
Este viernes, a las 18.00 horas, la biblioteca albergará un taller para saber convertirse en familias ciberprotegidas
Un año más, el Ayuntamiento de Nules, desde la Concejalía de Igualdad, se sumará a las programaciones previstas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y lo hará con dos propuestas.
Formación para las familias
La primera es la que tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas en la biblioteca municipal José Vicente Felip Monlleó, con la presencia de Cristina Cabedo Laborda, licenciada en Derecho y directora y formadora en familias ciberprotegidas. Se encargará de impartir un taller introductorio a la protección frente al ciberacoso, donde cada vez son más comunes los comportamientos machistas. Cabedo expondrá el peligro de las identidades que acaban camufladas y ocultas detrás de algunos perfiles a la hora de delinquir y desarrollar comportamientos de acoso y violencia de género a través de las redes sociales.
Acto institucional
El segundo encuentro será el que tendrá lugar el martes 25 de noviembre, con un acto institucional que se desarrollará en la plaza Mayor, con la tradicional lectura del manifiesto contra la violencia machista, un homenaje a todas las mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas y un concierto de música en vivo con Rosio Cano. El Ayuntamiento invita a la población a sumarse a esta conmemoración para mostrar la repulsa local contra esta lacra.
