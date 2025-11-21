Compromís reclama diàleg enfront del rebuig del PP a totes a les propostes per als pressupostos de la Diputació de Castelló
Guardiola subratlla la viabilitat de peticions com els bons comerç rural, o les cessions de l’antiga comissaria a Castelló i del Camí de la Mar a Almassora
El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha qualificat de “sorprenent i preocupant” la rapidesa amb què el Partit Popular ha descartat totes les propostes presentades per l’oposició en les negociacions pressupostàries. Guardiola ha reclamat al govern provincial que “reconsidere aquesta postura i s’òbriga al diàleg”, perquè “no té sentit rebutjar-ho tot sense una mínima voluntat d’estudi o negociació”.
El portaveu ha explicat que aquesta negativa global suposa dir no a reivindicacions de sentit comú, perfectament assumibles i, en molts casos, sense cost per a la Diputació. “Descartar-ho tot perquè sí implica renunciar a la cessió a Castelló de l’antiga comissaria per destinar-la a espais per a associacions, una mesura que el mateix PP havia defensat”, ha recordat. A més, ha lamentat que el govern provincial també rebutge la creació de bons comerç rural, una eina imprescindible per incentivar la supervivència dels xicotets establiments de l’interior i mantindre viu el teixit comercial dels nostres pobles, i que a més, “ells mateix reclamaven l’anterior legislatura”, explica.
"Mesures útils"
Guardiola ha criticat igualment la negativa del PP a propostes sense cost com l’assumpció del Camí de la Mar d’Almassora, així com la creació d’un reglament que regule la prestació de serveis i l’ús de la maquinària del Consorci de Bombers per part dels municipis. “Estem parlant de mesures bàsiques, útils i fàcilment aplicables, que ordenarien serveis essencials i donarien seguretat jurídica als ajuntaments”, ha subratllat.
El portaveu ha insistit que totes les propostes de Compromís “naixen dels pobles, dels seus problemes reals i de les necessitats més immediates”. Per això ha considerat “una irresponsabilitat” que el govern provincial les rebutge en bloc, incloses aquelles que demanen reforçar mecanismes de prevenció, atenció davant emergències o serveis essencials als municipis més menuts. “La Diputació té l’obligació d’escoltar i treballar per solucionar problemes, no de tancar-se al diàleg”, ha conclòs.
