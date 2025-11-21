¿De qué se queja Castellón?: dependencia y vivienda copan las reclamaciones al Síndic, pero hay más

Ya son más de la mitad. Los servicios sociales, municipales o autonómicos, copan el 48% de las quejas de los castellonenses ante el Síndic de Greuges. Y, en su gran mayoría, por el incumplimiento de los plazos bien en la tramitación o bien el cobro de las ayudas a la dependencia o la renta valenciana de inclusión, además de la gestión de los cuidadores.

Son datos de la oficina de Ángel Luna en la entrada del último trimestre de 2025, que suman 271 reclamaciones en Castellón, en el inicio de un periodo en el que, según las fuentes consultadas,se multiplican las protestas ante el cierre del año sin soluciones ni visos de ellas para los temas planteados, y se intensifican en relación con años anteriores: suponían un 35,7% en 2022, un 39,4 en 2023 y un 46% al cierre de 2024, según los datos del Anuario presentado a Les Corts.

Las ayudas a los cuidadores, entre las principales quejas. / Eduardo Parra - Europa Press

Lo vienen denunciando desde el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, que explican que la provincia no escapa a lo que sucede en la geografía estatal en lo que a los «cuellos de botella» en las valoraciones, y las consecuentes demoras en la asignación de recursos que requiere una aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, se refiere. Y apuntan a problemas endémicos como «la falta de personal técnico, los procesos administrativos lentos y una sobrecarga estructural del sistema» como los principales obstáculos a superar».

En numerosas ocasiones, los ciudadanos denuncian que la Administración marca unos plazos para poder acceder a una subvención que luego la propia administración no cumple. En este tipo de resoluciones, el Síndic insta a la conselleria o el ayuntamiento competente a proporcionar una respuesta inmediata al ciudadano afectado, pues el Defensor no encuentra justificación a que la Administración no cumpla los plazos que marca la propia norma.

Y no es una cuestión solo de la provincia de Castellón, sino que el tirón de orejas a la Administración es generalizado en toda la Comunitat. Con los datos en la mano, el año pasado, a 31 de diciembre, se llegaron a registrar 3.609 resoluciones, 3.065 expedientes hasta septiembre. Este año son 3.112.

El acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes, en el 'top' de las quejas. / Mediterraneo

La Administración no atiende

La dependencia es, sin duda, el apartado que compone el groso de las quejas ciudadanas ante el ente autonómico, pero no es el único. Desde enero a final de septiembre, crecen y mucho, hasta un 12%, las denuncias por desatención o inacción de la Administración;y, en el ránking de las quejas, la transparencia de las instituciones se hace hueco entre los expedientes presentados, con un 9% del total, seguida muy de cerca por los asuntos relacionados con el empleo público, que ocupa la tercera posición; los asuntos relacionados con el Régimen Jurídico, y el acceso a la vivienda, bien a nivel de cada municipio o de la Comunitat.

En el top ten también hay asuntos relacionados con la educación, en un espectro transversal de los 0 a los 23 años, que van desde las ayudas al comedor, la admisión escolar a las becas generales y universitarias;y las residencias de mayores y sus condiciones;y las largas listas de espera sanitarias, tanto en Atención Primaria con en cirujías.

Las listas de espera sanitarias también están entre los principales quejas castellonenses. / Mediterraneo

El Síndic de Greuges es el defensor del pueblo de la Comunitat. Su misión es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica. Y, aunque les llueven las quejas, ¿cuáles son las consecuencias para estas administraciones que no colaboran con el Defensor del Pueblo? La verdad es que, según las asociaciones consultadas, sobre todo del ámbito social, «muy pocas».

El Síndic tiene la capacidad de presentar ante una comisión en Les Corts encargada de las relaciones con el Defensor un informe para que ésta pida explicaciones a las administraciones implicadas, pero no impone sanciones ni las prevé.

En contexto, en la «inmensa mayoría» de las quejas presentadas por la ciudadanía, «lo primero» que se observa es la «falta de respuesta» de la Administración a sus peticiones, según relató Luna en la presentación de su informe al cierre del año. Un «silencio» que, según advierte el Síndic, «crea inseguridad jurídica e indefensión moral» y «obliga a los afectados a recurrir a los tribunales en desventaja ante la Administración».