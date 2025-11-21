La Diputación de Castellón carga contra el "castigo" a la pesca y exhibe el esfuerzo del sector

La Diputación de Castellón ha reconocido este viernes, con motivo del Día Mundial de la Pesca, el esfuerzo diario de los pescadores y ha aprovechado para mostrar su respaldo a un sector "esencial" para la provincia, rechazando el "castigo" que sufren con las restricciones para faenar y que, en estos momentos, dejan a muchas embarcaciones sin jornadas para trabajar durante la Navidad, época de gran consumo de marisco.

“La pesca es un sector cargado de historia y tradición, y hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Pesca, reconocemos, una vez más, el esfuerzo diario de nuestros pescadores, que son quienes mantienen viva una actividad esencial para la provincia”, ha destacado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez.

"Actividad económica y forma de vida"

El dirigente ha señalado que “en la Diputación de Castellón tenemos muy claro que la pesca no es solo una actividad económica; es una forma de vida que este territorio no está dispuesto a perder”. A su vez, Martínez ha lamentado que las normativas aplicadas “continúen castigando al sector con restricciones improvisadas, burocracia asfixiante y la ausencia de sensibilidad territorial”.

En este sentido, el vicepresidente ha apuntado “a la reducción de los días de faena de los barcos de arrastre", a la que "ahora se suma la reducción del 60% en la Política Pesquera Común, de 6.000 a 2.000 millones de euros; una propuesta a la que esta Diputación muestra su total rechazo, pues desde la institución seguiremos alzando la voz en la defensa del sector”.

Ayudas de 30.000 euros

El diputado de Pesca ha incidido en el papel fundamental del sector, que supone un "motor económico y social para nuestra costa". En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de las cinco cofradías que conforman la Federación Provincial de Pescadores (Fedcopesca) a la hora de “hablar, dar a conocer y promocionar los productos de Castellón y nuestro sector primario”, y ha recordado que la institución provincial sigue respaldando a los profesionales del sector con 30.000 euros de ayudas.

Unas ayudas que persiguen el objetivo de fomentar la actividad de la pesca e industrias agroalimentarias a través de acciones o trabajos de investigación y realizar programas o actividades de formación, promoción o similares, como es la mejora de la comercialización, con repercusión provincial que impulsa el conocimiento y consumo de la pesca de proximidad o Peix de Llotja entre la ciudadanía y la restauración.

“Se trata de defender lo nuestro, promocionar lo que nos une y dar a probar nuestra riqueza”, ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que “para la Diputación de Castellón apoyar al sector pesquero es una acción prioritaria, está en nuestra agenda y en nuestra estrategia política para el desarrollo de la provincia”.

"Porque la pesca es sinónimo de identidad, de familia y de nuestras raíces. Y seguiremos luchando, defendiendo y trabajando de la mano de nuestros pescadores, potenciando el consumo de nuestros productos agroalimentarios autóctonos de la provincia a través de la marca Castelló Ruta de Sabor”, ha concluido Martínez.