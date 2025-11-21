La Diputación de Castellón impulsa la lucha contra la violencia machista

La Diputación de Castellón reafirma su compromiso por erradicar la violencia de género y, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del próximo 25 de noviembre, la institución provincial ha preparado una programación que contempla la lectura del manifiesto y la conferencia de Marta Parella.

«Cada día es importante para alzar la voz contra la violencia sobre las mujeres, pero cada 25 de noviembre es un recordatorio de que queda mucho que hacer». Así se expresado la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, quien subraya que, «como responsables políticos, tenemos el deber de abrir los ojos, pero también de que la sociedad no los cierre». En ese sentido, la Diputación de Castellón vuelve a alzar la voz en su reivindicación por acabar con todo tipo de violencias contra las mujeres. «Ante un problema grave no cabe el negacionismo, no podemos ser cómplices de ningún relato que les abandone», insiste la diputada de Igualdad.

Lectura del manifiesto

En ese sentido, la institución provincial ha programado para el próximo 25N la lectura del manifiesto, en un acto que tendrá lugar en la plaza de las Aulas a las 11.30 horas. En el manifiesto, acordado por el gobierno provincial y los grupos PSOE y Compromís, se incide en que «en una sociedad democrática como la nuestra, es del todo incompatible la existencia de violencia contra las mujeres, y es un deber democrático garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas». En esa lucha por garantizar la protección de las mujeres, «las administraciones debemos trabajar de forma coordinada y se debe combatir con todos los medios necesarios», subraya la diputada de Igualdad.

Conferencia

Junto a la lectura del manifiesto, la programación organizada desde el área de Igualdad con motivo del 25N, también contempla una conferencia a cargo de Marta Parella, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial.

Marta Parella es coach personal y ejecutiva, experta en autoestima y relaciones, y acompaña, desde hace más de cuatro años, a mujeres brillantes en lo profesional pero inseguras en el amor, que desean reconstruir su autoestima, liberarse de patrones que las hacen sufrir y construir relaciones sanas, sin dejar de ser ellas mismas.

Su enfoque une herramientas de coaching sistémico, reprogramación y sanación energética, siempre desde una mirada práctica y enfocada a resultados reales. El acceso de la conferencia es gratuito previa inscripción en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLT7xVIKt1ThOOqo5wofssbPup5ofLWQeRDtx_6PFhSV-YBA/viewform.

Compromiso por la igualdad

Así, la Diputación reafirma, un año más, su compromiso de trabajo por la igualdad real como base para la eliminación de la violencia de género, al tiempo que manifiesta su absoluta condena ante esta lacra. En ese sentido, la institución provincial se adhiere a la declaración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en la que se impulsan políticas que garanticen los derechos de las mujeres, la igualdad real y la protección de las víctimas.

También se incluye animar a las entidades locales en su implicación en las tareas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y visibilizar los recursos existentes para combatirlas, así como reconocer y promover la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra esta lacra para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las víctimas.