El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia

El interior de Castellón amanece teñido de blanco. Municipios situados a más de 1.000 metros de altitud se han despertado con una capa nieve que cubre algunos puntos en las carreteras, campos, los coches y los tejados de las viviendas. Localidades como Vilafranca y Morella han sido las primeras en disfrutar esta temporada de estos paisajes con un manto blanco.

Los tejados de las casas de Morella, también de blanco / J. Ortí

Y es que hoy se ha registrado un desplome de las temperaturas mínimas en Castellón, como ya había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón informa de la existencia de placas de hielo entre Morella y Vallibona. La carretera afectada es la CV-111.

Mínimas en Castellón

El campo de fútbol de Vilafranca amanece de blanco / J. Ortí

El récord, hasta las 8.00 horas, lo ha marcado la Pobla de Benifassà, donde la torre de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) alcanzó los -2,8 grados. La segunda localidad castellonense con las temperaturas mínimas más bajas en las últimas horas ha sido Olocau del Rey, con el mercurio a -2 grados. Vilafranca (-1,9), Vistabella (-1,7) y Castellfort (-1,4) son los otros municipios en los que el termómetro mostraba registros negativos.

En Morella, los coches también se han teñido de blanco / J. Ortí

Alerta amarilla activada

En cuanto a la previsión del tiempo cara al fin de semana, la (Aemet) tiene activada la alerta amarilla en la provincia, pero no por nevadas sino por viento. Concretamente, hoy está activado el aviso para el interior y la costa norte, durante todo el día. Las rachas máximas que se prevén serán de 80 km/h con vientos de noroeste, con una probabilidad del 40% al 70% de que se cumplan los fenómenos previstos.

Rachas máximas de viento en Castellón / Avamet

Hasta el momento, la máxima racha registrada ha sido en les Illes Columbretes, pues también está activada la alerta amarilla por fenómenos costeros, con 95 km/h. Xert, Rosell y la Pobla de Benifassà ya han superado rachas de más de 80 km/h.

Esta misma previsión se repetirá para la jornada de mañana, y se ampliará a todo el interior de Castellón, mientras que Aemet desactiva la alerta amarilla por las fuertes rachas de viento para el domingo.

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días: