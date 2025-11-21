Jornada Empresarial. Talento e Innovación en la Industria Cerámica

09:45 h. Recepción y photocall

10:00 h. Apertura y presentación a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez.

10:05 h. Apertura institucional a cargo del Ayuntamiento de Vila-real.

10:15h. Conferencia:'La industria del talento: de la arcilla al big data', a cargo de Vicente Sarrablo, catedrático de Construcciones Arquitectónicas y director de la Cátedra Cerámica de Barcelona en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

10:450 h. Mesa redonda 1: ‘Innovación en los procesos cerámicos’

Tecnologías, maquinaria, soluciones para una producción más competitiva y sostenible, inteligencia artificial.

Modera: Javier Cabrerizo, responsable editor de El Periódico del Azulejo.

Participan:

José Antonio Pérez, representante de Macer. Visión desde la ingeniería de procesos y maquinaria.

Miguel Álvarez , representante de Chumillas Technology. Tecnologías aplicadas al tratamiento de materias primas y procesos productivos.

José Vicente Tomás, CEO de Kerajet.

11:25 h. Pausa café.

11.50 h. Coloquio:‘La narrativa familiar en la industria cerámica’. Conduce: Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo. Participa: Lidia Miquel, Moldes Plaza.

12.05 h. Mesa redonda 2: 'Materiales, color y sostenibilidad en el producto cerámico'.

Nuevos desarrollos en esmaltes, colores, composiciones y soluciones sostenibles para el diseño cerámico.

Modera: Bartomeu Roig, redactor Med’sTile de El Periódico Mediterráneo.

Participan:

Representante de Altadia.

Representante de Esmalglass.

María del Carmen Segura, responsable de Laboratorios de Vernís.

12.45 h. Clausura a cargo de Vicente Pallarés, diputado de Promoción Cerámica de la Diputación de Castellón.