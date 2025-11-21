Jornada Empresarial. Talento e Innovación en la Industria Cerámica
Mediterráneo organiza esta jornada empresarial que bajo el título 'Talento e innovación en la industria Cerámica' pretende analizar, a través de diferentes actores y especialistas en cada uno de los ámbitos, el momento actual de la industria cerámica desde aspectos que tienen que ver con la innovación y la eficiencia en los procesos cerámicos, así como los materiales, el color y la sostenibilidad o las narrativas familiares de un sector en continua transformación.
Tendrá lugar el jueves, 27 de noviembre de 2025 en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica a las 9.45 h.
Programa
09:45 h. Recepción y photocall
10:00 h. Apertura y presentación a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez.
10:05 h. Apertura institucional a cargo del Ayuntamiento de Vila-real.
10:15h. Conferencia:'La industria del talento: de la arcilla al big data', a cargo de Vicente Sarrablo, catedrático de Construcciones Arquitectónicas y director de la Cátedra Cerámica de Barcelona en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
10:450 h. Mesa redonda 1: ‘Innovación en los procesos cerámicos’
Tecnologías, maquinaria, soluciones para una producción más competitiva y sostenible, inteligencia artificial.
Modera: Javier Cabrerizo, responsable editor de El Periódico del Azulejo.
Participan:
- José Antonio Pérez, representante de Macer. Visión desde la ingeniería de procesos y maquinaria.
- Miguel Álvarez, representante de Chumillas Technology. Tecnologías aplicadas al tratamiento de materias primas y procesos productivos.
- José Vicente Tomás, CEO de Kerajet.
11:25 h. Pausa café.
11.50 h. Coloquio:‘La narrativa familiar en la industria cerámica’. Conduce: Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo. Participa: Lidia Miquel, Moldes Plaza.
12.05 h. Mesa redonda 2: 'Materiales, color y sostenibilidad en el producto cerámico'.
Nuevos desarrollos en esmaltes, colores, composiciones y soluciones sostenibles para el diseño cerámico.
Modera: Bartomeu Roig, redactor Med’sTile de El Periódico Mediterráneo.
Participan:
- Representante de Altadia.
- Representante de Esmalglass.
- María del Carmen Segura, responsable de Laboratorios de Vernís.
12.45 h. Clausura a cargo de Vicente Pallarés, diputado de Promoción Cerámica de la Diputación de Castellón.
Si desea asistir rellene y envíe el siguiente formulario.
