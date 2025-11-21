25-N
L’Alcora acerca a la ciudadanía casos reales de violencia de género
El Ayuntamiento denuncia actitudes que, por acción u omisión, contribuyen a perpetuar esta lacra social
Mediterráneo
El Ayuntamiento de l’Alcora lanza la campaña del 25N bajo el lema Ponte en sus zapatos, que recuerda que la violencia que sufren muchas mujeres es una realidad que exige implicación y responsabilidad por parte de toda la sociedad.
La violencia machista no se discute, se combate"
Tres pares de zapatos simbolizan las historias reales de mujeres que han vivido la violencia de género y «representan el peso que deja en la vida de quienes la padecen, y el camino lleno de miedo, presión y obstáculos por el que tantas mujeres se ven obligadas a transitar», explica la edila de Políticas Inclusivas, Tica Pons, quien señala que «la violencia machista no se discute, se combate. Minimizarla o negarla significa permitir que continúe y, acompañar a las mujeres que la sufren, es una obligación de todos».
Más actos
La programación del 25N incluye actividades de sensibilización y prevención. El acto institucional, en la plaza del Ayuntamiento, contará con la presentación de la campaña, una performance del audiovisual y un concierto de piano. Además, el Museu de Ceràmica de l’Alcora acoge la exposición del alumnado de 1º de ESO del IES Ximén d’Urrea, abierta al público hasta el 24 de noviembre, que recoge reflexiones sobre igualdad.
La programación se completa con propuestas de la Associació Dones Progressistes de l’Alcora, como espacios de debate y reflexión abiertos a toda la ciudadanía.
