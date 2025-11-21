La Càtedra Facsa-UJI celebra deu anys d'impuls al coneixement i la innovació de l'aigua
La jornada reconeix la trajectòria d'un projecte pioner -primera càtedra de l'aigua a la Comunitat Valenciana i segona d'Espanya- que en aquesta dècada s'ha consolidat com un espai clau per a connectar investigació, empresa i societat entorn del futur de l'aigua.
La càtedra Facsa d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua de la Universitat Jaume I ha celebrat un acte commemoratiu pel seu desé aniversari. Un esdeveniment que ha sigut recolzat no sols per les principals figures del sector de l'aigua que han tingut un paper protagonista al llarg de l'última dècada en la càtedra, sinó per desenes de professionals i estudiants als quals el programa ha acompanyat en la seua formació i desenvolupament professional.
La trobada ha comptat amb la presència de la rectora de l'UJI, Eva Alcón; el diputat provincial de Cicle Integral de l'Aigua, Iván Sánchez; el primer tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Castelló, Sergio Toledo; el president de Facsa, Enrique Gimeno; i el director de la càtedra, Sergio Xiva, i ha servit per a reconéixer la trajectòria d'un projecte pioner -primera càtedra de l'aigua a la Comunitat Valenciana i segona d'Espanya- que en aquesta dècada s'ha consolidat com un espai clau per a connectar investigació, empresa i societat entorn del futur de l'aigua.
Durant l'obertura, les autoritats han coincidit en el valor de la càtedra com a model de col·laboració entre universitat i empresa, i com una iniciativa que ha contribuït a impulsar la investigació aplicada, enfortir la cultura de l'aigua i promoure la innovació en un context marcat pel canvi climàtic i la pressió sobre els recursos hídrics.
"La càtedra s'ha consolidat com una nova forma de col·laboració entre la Universitat i l'empresa que entén les singularitats de totes dues i es converteix en fortalesa; ha generat un entorn d'innovació, i amb aquesta també de competitivitat, i a més ha impulsat la divulgació científica»
"La col·laboració entre la universitat i l'empresa es converteix en una eina al servei de la societat i del desenvolupament sostenible» i ha afegit que «és la manera més eficaç de traslladar coneixement al territori, de transformar la investigació en solucions reals i d'accelerar la innovació que necessiten les nostres ciutats»
En aquesta línia, la rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha destacat tres elements estratègics de la càtedra perquè «s'ha consolidat com una nova forma de col·laboració entre la Universitat i l'empresa que entén les singularitats de totes dues i es converteix en fortalesa; ha generat un entorn d'innovació, i amb aquesta també de competitivitat, i a més ha impulsat la divulgació científica».
Per la seua part, Enrique Gimeno, president de Facsa, ha assenyalat que «la col·laboració entre la universitat i l'empresa es converteix en una eina al servei de la societat i del desenvolupament sostenible» i ha afegit que «és la manera més eficaç de traslladar coneixement al territori, de transformar la investigació en solucions reals i d'accelerar la innovació que necessiten les nostres ciutats».
Reptes cap a la innovació
La jornada ha inclòs també diverses taules de diàleg que han permés abordar els reptes actuals i la innovació aplicada als sistemes urbans de proveïment, sanejament i depuració, al costat de personalitats com Margarita Palau, cap de l'Àrea de Qualitat Sanitària de les Aigües i Riscos Ambientals del Ministeri de Sanitat; Juan M. Lema, catedràtic emèrit d'Enginyeria Química i coordinador científic del Centre d'Investigació Transdisciplinar en Tecnologia Ambiental; Pedro Simón, director tècnic de ESAMUR o Teodoro Estrela, adjunt a la Presidència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Des de la seua creació en 2015, la càtedra ha impulsat un ecosistema de coneixement que ha permés formar a més d'un miler de professionals, reunir centenars d'assistents en seminaris tècnics i organitzar jornades amb quasi 130 experts nacionals i internacionals. A més, ha afavorit la transferència de tecnologia cap a empreses i administracions, posicionant-se com un agent clau per a la millora de la gestió hídrica a la Comunitat Valenciana.
Impuls al talent i divulgació social
Un dels seus pilars ha sigut el suport al talent jove, amb beques d'iniciació a la investigació i premis a treballs acadèmics vinculats a desafiaments com la reutilització, la digitalització o els tractaments avançats. Paral·lelament, la Càtedra ha impulsat iniciatives de sensibilització dins i fora del campus -instal·lació de fonts filtrades, distribució de milers de botelles reutilitzables o activitats educatives per a prop de 1.800 estudiants- per a reforçar la cultura de l'aigua i generar una ciutadania més conscient.
Una mirada al futur
L'acte també ha permés reflexionar sobre els desafiaments emergents de la dècada vinent. La càtedra entra en una nova etapa marcada per reptes complexos, però també per enormes oportunitats, i el seu compromís és continuar impulsant investigació aplicada, formació especialitzada i iniciatives de divulgació que ajuden a avançar cap a una gestió de l'aigua més resilient, innovadora i adaptada al canvi climàtic.
«Hi ha hagut molts canvis normatius en matèria d'aigua en els últims cinc anys i per a l'usuari tots aquests canvis li han provocat una certa inseguretat, i no saben molt bé encara com aplicar-la, o les implicacions que té. Sobretot, els xicotets municipis», ha indicat Sergio Xiva, director de la càtedra. «Des de la Càtedra hem de ser capaces de donar suport a les institucions i els municipis acostant la investigació i la tecnologia», ha apuntat.
Deu anys després del seu naixement, la càtedra Facsa-UJI reafirma la seua voluntat de continuar creixent, consolidant-se com un referent en l'impuls del talent, la innovació i la cultura de l'aigua al servei del territori i de la societat.
