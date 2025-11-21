La élite de la FP se cita en Benicàssim: estos son los 'olímpicos' de Castellón

El talento joven más brillante de la Formación Profesional valenciana ha aterrizado esta semana en Benicàssim. El albergue Argentina se ha convertido en el cuartel general donde empieza a tomar forma el equipo que representará a la Comunitat en el campeonato nacional de FP, una cita que reunirá en Madrid a los mejores estudiantes técnicos del país. Aquí, entre mochilas, dinámicas de equipo, entrenamientos y mucha emoción, la élite de la FP ha comenzado a construir la identidad que los acompañará en la gran competición estatal.

Las jornadas en Benicàssim no son un simple trámite previo, sino el origen de un viaje que puede llevarles a Europa y al Mundial. Los jóvenes que conquistaron el oro autonómico en las 'olimpiadas' de abril, en una edición de los CV Skills celebrada en Feria Valencia que reunió a miles de estudiantes y 300 competidores de 38 modalidades, forman ahora parte del equipo que prepara el nacional. Entre aquellos 42 medallistas de oro se encuentran los siete castellonenses que este año han situado a la provincia entre las más destacadas del territorio.

En esta concentración participan alumnos de 32 centros educativos de la Comunitat, aunque algunos no han podido asistir por exámenes universitarios o compromisos laborales. Cuando viajen a Madrid, a finales de febrero, la delegación autonómica superará las 90 personas entre competidores, expertos, tutores y responsables técnicos.

Los 'oros' de Castellón en las 'Skills CV'. / Mediterraneo

La jefa de servicio de Innovación de FP, Noelia Ángel Soriano, coordinadora autonómica de Skills, destaca que estas jornadas son esenciales para dar cohesión al equipo. Los alumnos entrenan cada día con sus tutores en los centros, pero es aquí donde conocen por primera vez a sus expertos autonómicos y al resto de la delegación. Benicàssim se convierte así en el escenario donde se crea ese sentimiento de grupo que después los acompañará en Madrid.

A lo largo de su estancia, los jóvenes han compartido hotel, dinámicas motivacionales, juegos inclusivos como el colpbol —un deporte nacido en la Comunitat— y una mañana de remo y piragua en Burriana. Todo forma parte de un programa diseñado para reforzar la confianza, impulsar la convivencia e integrar a alumnos que llegan de especialidades tan distintas como peluquería, mecatrónica, soldadura, diseño CAD, estética, carpintería, instalaciones eléctricas, escaparatismo, energías renovables o ciberseguridad. Los ganadores nacionales viajarán después a EuroSkills y WorldSkills, el mayor escaparate de talento joven del mundo.

Cinco talentos de Castellón brillan en Benicàssim

En esta concentración participan cinco de los siete ganadores autonómicos de la provincia de Castellón, que destacan por la variedad de sus especialidades y la madurez profesional que transmiten pese a su juventud.

Pau Ramos, de Diseño mecánico CAD / Eva Bellido

Pau Ramos Benages, de 19 años y vecino de l’Alcora, compite en Diseño Mecánico – CAD representando al IES Politècnic de Castelló. Estudia el ciclo de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y reconoce que Skills ya ha supuesto un salto real en su trayectoria. “Solo ir a Valencia ya te abre puertas, yendo a Madrid aún más. Quiero estudiar Ingeniería Mecánica y esto me impulsa muchísimo”, explica. Aspira a trabajar en oficinas técnicas y tiene claro que el diseño mecánico es su camino.

Izan Fernández, de Carpintería. / Eva Bellido

En el mismo centro se forma Izan Fernández Campaña, 19 años, representante en la modalidad de Fusteria (Carpintería). Eligió este oficio porque le apasiona construir, entender materiales y crear piezas desde cero. “Me apunté para aprender más. No descarto montar mi propia empresa de carpintería porque me veo trabajando en esto”, asegura.

Javier Costa, de Serveis de Restauració i Bar. / Eva Bellido

Desde Torreblanca llega Javier Costa Georgieva, 21 años, alumno del CIPFP Costa Azahar del Grao de Castellón en la especialidad de Serveis de restauració i bar. La hostelería le viene de familia y habla con entusiasmo de su experiencia. “Me propusieron competir porque destacaba en clase y me lancé. Hemos dedicado muchísimas horas. La competición fue durísima, pero me encanta: cafés perfectos, servicio elegante, carta, coctelería, catas… Es un mundo que disfruto de verdad”, relata.

Ingrig Malo, de Estética. / Eva Bellido

La representante en Estética es Ingrid Malo Moya, 19 años, alumna de Vinaròs. Acumula semanas de entrenamientos exigentes. “Es una experiencia brutal, aprendemos muchísimo y hacemos mucho equipo. Hay muchas pruebas y muy poco tiempo, pero vale la pena. Sales preparadísima”, cuenta. En la competición demostró su dominio en tratamientos faciales y corporales, manicura, pedicura, depilación y maquillaje. Sueña con abrir su propio centro en una ciudad más grande, después de coger experiencia.

Nicolás Soriano, de Ebanistería. / Eva Bellido

Completa el grupo Nicolás Soriano Masip, 16 años, estudiante del IES Jaume I de Borriana y ganador en Ebanistería. Define la competición como una de las experiencias más intensas que ha vivido. “Teníamos que hacer un mueble con cajón, puertas y patas en dos días. Quedé segundo muy ajustado con el primero, que renunció”, recuerda. Sueña con ser artista fallero o dedicarse a la escenografía, una pasión que vive desde pequeño en la falla Jaume I.

Siete oros en la provincia: la FP castellonense, en lo más alto

Aunque en Benicàssim solo han participado cinco, el medallero provincial alcanza siete oros autonómicos. Eric Ballester Barreda, de la Fundació Flors de Vila-real, campeón en Instal·lacions elèctriques, no ha podido asistir porque se encuentra en Madrid compitiendo en un torneo específico de su especialidad. También destaca María de las Nieves Alagarda Ciureanu, del IES Honori Garcia de la Vall d’Uixó, ganadora en Emprenedoria, modalidad que este año no compite en la fase nacional.

Este encuentro en Benicàssim ha sido el primero de las tres concentraciones previstas, que continuarán en Alicante en enero y culminarán en Valencia pocas semanas antes del campeonato nacional.