Moncofa organiza exposiciones y un monólogo de Patricia Sarnosa

Con motivo de la conmemoración del 25N, Moncofa ha diseñado un completo programa de actos para reivindicar la lucha contra la violencia machista y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. El objetivo de las propuestas impulsadas por el consistorio es «concienciar y seguir luchando contra el machismo».

Monólogo

El programa se iniciarán el domingo, día 23, con el monólogo Divina Comedia de la monologuista Patricia Sarnosa, que deleitará al público en la Casa de la Cultura, a las 18.30 horas. Por otra parte, el martes, día 25, a las 15.00 horas se llevará a cabo la lectura del manifiesto de condena al machismo, en la plaza Constitució, con la presencia del alumnado del CEIP Avel·lí Corma.

Conferencia

Más tarde, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura, se desarrollará la conferencia El impacto de la justicia en la víctima de la violencia de género, que correrá a cargo de la magistrada María Teresa Hernández Herrero.

Exposición

La plaza Constitució será también el escenario de la exposición Sabates roges, en la que cada zapato expuesto representa a las mujeres asesinadas por violencia machista. La muestra podrá visitarse del 22 al 25 de noviembre. Asimismo, del 24 al 29 de noviembre se abrirá al público la exposición fotográfica Parlem de violències masclistes, en la biblioteca municipal de la localidad.