25-N
Moncofa organiza exposiciones y un monólogo de Patricia Sarnosa
La actuación será el domingo a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura
Con motivo de la conmemoración del 25N, Moncofa ha diseñado un completo programa de actos para reivindicar la lucha contra la violencia machista y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. El objetivo de las propuestas impulsadas por el consistorio es «concienciar y seguir luchando contra el machismo».
Monólogo
El programa se iniciarán el domingo, día 23, con el monólogo Divina Comedia de la monologuista Patricia Sarnosa, que deleitará al público en la Casa de la Cultura, a las 18.30 horas. Por otra parte, el martes, día 25, a las 15.00 horas se llevará a cabo la lectura del manifiesto de condena al machismo, en la plaza Constitució, con la presencia del alumnado del CEIP Avel·lí Corma.
Conferencia
Más tarde, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura, se desarrollará la conferencia El impacto de la justicia en la víctima de la violencia de género, que correrá a cargo de la magistrada María Teresa Hernández Herrero.
Exposición
La plaza Constitució será también el escenario de la exposición Sabates roges, en la que cada zapato expuesto representa a las mujeres asesinadas por violencia machista. La muestra podrá visitarse del 22 al 25 de noviembre. Asimismo, del 24 al 29 de noviembre se abrirá al público la exposición fotográfica Parlem de violències masclistes, en la biblioteca municipal de la localidad.
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón