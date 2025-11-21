Onda pone el foco en la juventud y el entono digital

Onda se vuelca en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una campaña que pone el foco en la juventud y las nuevas formas de violencia machista que aparecen en entornos digitales y relacionales. Bajo el lema Nuevos tiempos, nuevas violencias, el consistorio propone una programación que aúna educación, cultura y sensibilización.

Seguimos despertando conciencias y avanzando hacia una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres» Marta Villanueva — Concejala de Igualdad

Presentación de la campaña

La edila de Igualdad, Marta Villanueva, explicó en la presentación de la campaña que «seguimos despertando conciencias, especialmente entre la juventud, y avanzando hacia una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres». Por eso, durante todo noviembre se imparten talleres en los centros educativos, desde Primaria hasta Bachillerato y FP para trabajar la gestión emocional, el respeto mutuo y la prevención de violencias digitales.

Agenda cultural

Además, la ciudadanía participa en una agenda cultural que utiliza el arte como herramienta para reflexionar: teatro pedagógico, mesas de diálogo, testimonios y propuestas escénicas como el monólogo No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano.

El acto institucional del 25 de noviembre, en La Cassola, será el momento central de la campaña, con la lectura de un manifiesto y la puesta en escena A contra luz, un homenaje artístico a las víctimas.