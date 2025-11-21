PortCastelló afianza su liderazgo con Turquía gracias al crecimiento del feldespato y del tráfico contenerizado

Turquía continúa afianzándose como el principal socio comercial de PortCastelló, una relación estratégica sustentada en la capacidad operativa del puerto y en la eficiencia de sus terminales para gestionar tanto graneles sólidos como mercancía general.

Hasta octubre de 2025, el feldespato se mantiene como la principal mercancía entre ambos territorios, alcanzando 1.420.362 toneladas movidas. Le sigue el cemento a granel, que crece un 749,53% al mover 145.950 toneladas con Turquía en el acumulado del año. Le siguen las arcillas, con 93.550 toneladas. Estos datos reafirman el papel clave del puerto de Castellón como puerta logística del clúster cerámico provincial.

Un crecimiento que evidencia no solo la capacidad operativa de las terminales, sino también la confianza de los operadores turcos en la fiabilidad y eficiencia del puerto.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “la eficacia de nuestras terminales de graneles sólidos es un activo fundamental que nos permite mantener a Turquía como nuestro principal socio comercial y seguir creciendo en volumen y diversificación”.

Crecimiento en contenedores

El vínculo comercial no se limita a los graneles sólidos. En 2025, PortCastelló ha experimentado un crecimiento sobresaliente en los tráficos de mercancía general en contenedor.

El tráfico contenerizado con Turquía alcanza los 5.995 TEUs, lo que supone un incremento del 24,77% respecto al año anterior y confirma el éxito de la estrategia de diversificación que impulsa la Autoridad Portuaria de Castellón.

En el acumulado del año, las relaciones comerciales con Turquía suman 1.824.623 toneladas, equivalentes al 11,7% del total movido en el puerto, consolidando su posición como primer socio comercial a nivel mundial.

Misión comercial en Estambul

Estas cifras se están poniendo en valor durante la misión institucional y comercial que PortCastelló desarrolla esta semana en Estambul, en el marco de la feria Logitrans 2025, una de las ferias logísticas más relevantes de Eurasia.

La delegación, encabezada por Rubén Ibáñez, mantiene encuentros con navieras, operadores logísticos y empresas cargadoras con el objetivo de captar más tráfico de origen y destino Turquía y reforzar las líneas marítimas que conectan ambos países.

Ibáñez ha remarcado que “Turquía es un mercado prioritario y estratégico. Nuestra misión comercial está orientada a ofrecer un puerto competitivo, con costes reducidos, sin congestión y con capacidad para seguir creciendo tanto en graneles como en mercancía general”.

El presidente ha subrayado además que “PortCastelló se ha convertido en una verdadera ventana de oportunidad en el Mediterráneo”, impulsado por una fuerte apuesta por la diversificación, las bonificaciones al tráfico de contenedores, la profesionalidad de la estiba y las inversiones en infraestructuras estratégicas que están en marcha.