El PP explora soluciones a los problemas de los 43.485 autónomos de Castellón

El Partido Popular de Castellón (PPCS) ha explorado este viernes junto a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en un acto en el Casino Antiguo de la capital de la Plana, soluciones para "resolver los problemas" que sufren los 43.485 autónomos de la provincia.

Con el diputado autonómico y secretario general del PPCS, Salvador Aguillella; el diputado nacional Óscar Clavell; y la diputada autonómica y secretaria ejecutiva de Empleo y Autónomos, Candela Anglés; el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, ha puesto en valor la reunión "porque necesitamos estabilidad" y "con las medidas expuestas vamos por el buen camino".

El PP presenta un contrato con los autónomos "dirigido a dar certidumbre a estos valientes y a resolver sus problemas". Un acuerdo con el sector, "abierto y permeable a la escucha" que, tal y como ha expuesto Aguilella, se aterriza en un decálogo de propuestas "realistas" que "dan más protección, imponen menos impuestos y garantizan más facilidades para crecer".

La hoja de ruta

Clavell ha sido el encargado de desgranar esta hoja de ruta que plantea la exención del IVA para quienes facturan menos de 85.000 euros y fija una tarifa cero para nuevos autónomos, porque "a ellos hemos de darles alfombra roja".

A estas medidas se suma la reducción de declaraciones obligatorias, así como la supresión del pago de cotizaciones por un año por el contrato del primer empleado y el 50% por el segundo, "porque el 95% de las empresas españolas tiene solo a cinco trabajadores".

El contrato del PP se refuerza con la exención del pago de cotizaciones en caso de enfermedad grave. "Porque parece que los autónomos tienen derecho a ponerse enfermos", ha expuesto Clavell. Y lo que "debemos fortalecer es el emprendimiento, no castigarlo", ha declarado Aguillella.

A esta batería de acciones se suman facilidades para trabajar después de la jubilación, la compatibilización entre trabajo autónomo y por cuenta ajena, así como el incremento de deducciones de gastos, "que necesariamente también se han de clarificar". Porque "los autónomos tienen que ser reconocidos, no tratados como delincuentes", ha manifestado Clavell, quien ha añadido que "este país debe agradecer infinitamente a todos aquellos que han arriesgado su patrimonio".

Por último, el decálogo contempla también la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, así como la equiparación de derechos por lactancia. Porque tal y como ha indicado el secretario general del PPCS, "la conciliación es posible cuando hay interés por parte de quien gobierna".

El 16% del PIB de la provincia

En su intervención, Ara ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que "se pongan de acuerdo" y fomenten el emprendimiento con tres medidas fundamentales: más ayudas, menos burocracia y más seguridad jurídica. Y ha recordado que desde 2023 "cotizamos por ingresos reales".

Por ello, "y porque nuestro esfuerzo representa el 16% del PIB de la provincia de Castellón", coincidente con el de la Comunitat Valenciana, "los autónomos somos la columna vertebral de la economía española. Y esto no se debe parar", ha declarado el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana.