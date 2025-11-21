El PSPV de Castellón asume las propuestas de La Unió para blindar el campo frente al cambio climático

El PSPV de la provincia de Castellón ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general de La Unió, Carles Peris, para analizar la situación del sector agrario de la provincia e incorporar propuestas para los presupuestos de la Generalitat de 2026.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha señalado que el campo “está sufriendo al mismo tiempo una sequía, los efectos adversos del cambio climático, el aumento de costes, la presión de otros mercados agrícolas con una regulación más laxa y el envejecimiento de la población agricultora” y ha advertido que “sin actuaciones serias y un buen presupuesto detrás, nuestra agricultura puede perder su viabilidad en pocos años”.

Fondo ante emergencias

Falomir ha anunciado que el grupo socialista “asume como propias” las principales propuestas de La Unió para blindar el sector, entre ellas la creación de un fondo estable de emergencias climáticas; más recursos para el control de la fauna silvestre, como el jabalí; y programas específicos para que jóvenes agricultores y ganaderos puedan incorporarse al sector, especialmente en municipios en riesgo de despoblación. Falomir también ha incluido en su listado de iniciativas, a propuesta de La Unió y que defenderá tanto en la Diputació, donde ya han sido rechazadas, como ante la Generalitat, la creación de incentivos fiscales y ayudas para recuperar tierras abandonadas, el refuerzo de la lucha biológica contra plagas y el reto de digitalizar el sector.

“El PSPV-PSOE quiere ser la voz de esa gente que cada día se levanta temprano para trabajar la tierra y cuidar el ganado, que alimenta a nuestra provincia y a comarcas enteras donde el campo es uno de los pilares principales de la economía”.

Falomir, que ha estado acompañado por las diputadas Ruth Sanz y Merche Galí, ha agradecido a LA UNIÓ “su labor constante de defensa del sector, su trabajo riguroso y la generosidad de haber compartido con nosotros propuestas muy concretas para mejorar la vida de agricultores y ganaderos”. En este sentido, ha asegurado que “nosotros continuaremos escuchando, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones reales junto a la gente que vive del campo, porque si queremos que nuestra provincia siga siendo sinónimo de naranja, huerta y ganadería de calidad, debemos poner recursos, planificación y sentido común sobre la mesa”, ha concluido Falomir.