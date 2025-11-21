25-N
Vila-real mostra el compromís de la igualtat amb un complet programa
L’Ajuntament, amb la col·laboració de diferents departaments municipals i entitats locals, ha organitzat nombroses activitats culturals, de sensibilització, formació i participació comunitària
Mediterráneo
Vila-real enceta un nou programa d’activitats per a commemorar el 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que evidencia el ferm compromís de la ciutat amb l’eliminació d’aquesta xacra. Una proposta impulsada per la Regidoria d’Igualtat i reforçada per la col·laboració de diferents departaments municipals, que treballen conjuntament per oferir accions de sensibilització, formació i participació comunitària, «ja que aquesta lluita és transversal i així és la programació».
La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, destaca que «la qualitat i la força d’un programa que, juntament amb les iniciatives de l’Escola d’Igualtat, consolida Vila-real com a referent en les polítiques de defensa dels drets de les dones, la prevenció de la violència masclista i la lluita per una igualtat real».
La qualitat i la força dels actes organitzats consolida Vila-real com a referent en les polítiques de defensa dels drets de les dones, la prevenció de la violència masclista i la lluita per una igualtat real»
El calendari d’activitats es va iniciar el passat diumenge, 16 de novembre, amb l’obra Malditos tacones, que va omplir l’auditori municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina, la peça va emocionar el públic amb una mirada crítica sobre les pressions socials, els estereotips i les violències que travessen la vida de moltes dones. L’espectacle, a més, va recaptar fons per a l’Associació Conquistando Escalones.
Conferència
Aquesta setmana també s’ha celebrat la segona conferència de la VII Escola d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere. La jornada, a càrrec de la periodista i poeta Susanna Lliberós i Cubero, va analitzar el fenomen del mankeeping en la xarrada De secretària a terapeuta. Mankeeping, el nou abús subtil cap a les dones, visibilitzant formes de violència menys evidents però presents en moltes relacions i entorns.
Pròximes cites
El programa continuarà el dia 24 amb la realització d’un mural inclusiu a la seu d’Acudim (Asociación Colectivo Unión de Integración al Minusválido), sota el lema Si coneixes un cas de violència de gènere, denuncia’l, a partir de les 16.30 hores.
El dia 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, el Servei de Promoció de la Salut Mental Comunitària de la Fundació Manantial impulsarà la marxa Contra el maltractament, no hi ha tracte, que començarà a les 11.15 hores, des de la Casa dels Mundina. A migdia, el Grup de Dones de Vila-real organitzarà la concentració i lectura del manifest a la plaça Major i, a les 19.00 hores, celebrarà la vigília Prou feminicidis.
Així mateix, la programació continuarà el dia 27, a les 19.00 hores, amb la conversa El dret al plaer de la dona, promoguda per l’Associació Cultural El Bressol i de la mà de la fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià Ángela Monfort, a la Casa dels Mundina.
Curtmetratge i teatre
La recta final del programa arribarà amb dues propostes culturals. El divendres 28, a les 17.00 hores, es projectarà el curtmetratge La nostra història, la història de totes a la sala d’actes de Serveis Socials, una activitat organitzada per la residència Santa Anna – Caixa Rural de Vila-real, gestionada per la Fundació Manantial.
Finalment, el dissabte 29, a les 18.00 hores, el Teatre Tagoba acollirà la representació Miliciana, de companyia La Ravalera Teatre, gràcies al Grup de Recerca per la Memòria Històrica de Castelló, dins del Memorial Democràtic.
Crida a la participació
Fajardo fa una crida a la participació ciutadana, i recorda que «la violència masclista continua sent una vulneració sistemàtica dels drets humans del 50% de la població i, malauradament, les dades continuen colpint: feminicidis, agressions sexuals en augment, dones que no arriben a denunciar, xiquets i xiquetes que també són víctimes… El masclisme mata, i aquesta és una responsabilitat política de primer ordre, i ha de ser un compromís col·lectiu. El conjunt d’activitats i la implicació de totes les entitats col·laboradores demostren que Vila-real és una ciutat igualitària i fermament contrària a qualsevol forma de violència o discriminació contra les dones».
«Des de l’Ajuntament de Vila-real defensem, cada dia, amb polítiques valentes i amb recursos, la lluita feminista per totes les dones assassinades, per les víctimes invisibles i per totes les que lluiten cada dia per ser escoltades, i així ho continuarem fent, mentre seguirem exigint que s’apliquen també des de la Generalitat i l’Estat», conclou la regidora d’Igualtat.
